Honda apresenta preços da HR-V para PcD em agosto de 2025

O Honda HR-V 2026 chegou em boa forma e já trouxe algumas mudanças que merecem nossa atenção, principalmente em relação aos preços. Para quem está de olho no mercado, é bom saber que essa nova versão está com reajustes que afetam principalmente as compras na modalidade PcD, ou seja, destinada a pessoas com deficiência.

Por exemplo, a versão topo de linha, a Touring, agora custa R$ 209.900. Isso é um pouco chato, já que ultrapassa o limite de R$ 200 mil para a isenção do IPI, o que torna a compra mais difícil para esse grupo. A boa notícia é que a configuração Advance 1.5T CVT, em cor específico (Branco Tafetá sólido), ainda consegue se encaixar dentro do teto de isenção.

Falando em preços, se você olhar a versão EX Honda Sensing, vai ver que ela parte de R$ 163.200 no varejo. Para PcD, cai para R$ 155.044,60 — uma boa diferença, de R$ 8.155,40. Já a EXL Honda Sensing inicia em R$ 170.900, mas tem um desconto que a coloca em R$ 162.359,82 para esse público, economizando R$ 8.540,18.

Agora, se a gente olhar a config Advance 1.5T CVT, ela sai de R$ 199.400 para R$ 187.964,13, o que dá uma economia de R$ 11.435,87. Um bom alívio no bolso, né? Esses preços foram confirmados no site da Honda, por meio do portal Fipe Carros.

Por falar em números, de acordo com a Fenabrave, o HR-V emplacou 36.090 unidades de janeiro a julho de 2025. Comparando com outros modelos, o Volkswagen T-Cross foi o campeão de vendas nesse período, alcançando 53.554 unidades. O Hyundai Creta e o Toyota Corolla Cross também estão na briga, com 39.038 e 36.957 emplacamentos, respectivamente.

Em termos de design, o HR-V 2026 trouxe algumas atualizações visuais bem legais. A grade frontal agora tem um novo desenho e as rodas são maiores. A central multimídia ganhou uma reformulação e as lanternas têm um novo conjunto de luzes em LED. Essas mudanças vieram acompanhadas de um pequeno reajuste nos preços, que podem chegar a R$ 7,1 mil em algumas versões.

Do ponto de vista mecânico, a Honda manteve o que já se tinha. As versões EX e EXL continuam com o motor 1.5 aspirado de 126 cv, enquanto as mais aventureiras, Advance e Touring, seguem com o 1.5 turbo, que entrega 177 cv. A transmissão CVT, que simula sete marchas, está presente em todas as versões, o que ajuda a suavizar a experiência ao volante — especialmente no trânsito pesado, onde um câmbio esperto faz toda a diferença.

O desempenho, especialmente nas opções turbo, é satisfatório. Acelera de 0 a 100 km/h em aproximadamente 8,5 segundos. E para quem está em busca de eficiência, fica tranquilo: o consumo do HR-V é destaque. Com motor turbo, ele pode fazer até 12,9 km/l na estrada, enquanto no uso misto chega a ultrapassar os 14 km/l. As versões com motor aspirado também se saem bem, chegando a 13,9 km/l na estrada e 12,5 km/l na cidade, sempre utilizando gasolina.

Se você está pensando em adquirir um HR-V, dá uma olhada na tabela de preços. As configurações são as seguintes:

Bom, agora é hora de decidir: com tantas opções, nenhum entusiasta vai ficar de fora, certo?