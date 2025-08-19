Volkswagen Nivus híbrido é visto com design do SUV Golf

A Volkswagen está a todo vapor desenvolvendo a nova geração do Nivus aqui no Brasil. O lançamento está marcado para 2028 e as primeiras mulas de teste já estão rodando por aí, mostrando algumas alterações bem interessantes. Entre as mudanças, temos para-lamas reformulados e uma bitola mais larga, tudo isso baseado na nova plataforma MQB 37, que vai substituir a atual MQB A0 27. Essa é a mesma plataforma usada no Golf 7 europeu, e é sempre empolgante ver como os modelos da marca evoluem.

Falando em evolução, o design do novo Nivus vai buscar inspiração na segunda geração do T-Roc europeu, já seguindo o caminho do Tayron. As linhas prometem ser mais agressivas, mantendo aquele estilo cupê que todo mundo adora. E tem mais: o SUV vai ganhar alguns centímetros extras, passando de 4,26 m para cerca de 4,40 m, o entre-eixos vai chegar a aproximadamente 2,60 m e a largura vai ficar em torno de 1,80 m. Tudo isso para ser mais competitivo no mercado que está cada vez mais acirrado.

Internamente, a Volkswagen está investindo na criação de um sistema híbrido flex nacional. A ideia é combinar um motor 1.5 turbo Evo2 com uma tecnologia de 48V que vem da Audi. Esse conjunto, chamado eTSI Plus, vai ajudar o motor elétrico a dar uma força extra nas saídas e acelerações, o que significa menos gasto de combustível e menos emissões. E a bateria, que é de menor capacidade, vai ser suficiente para trajetos curtos, garantindo uma integração tranquila com o câmbio DSG.

O novo Nivus vai ser fabricado na planta da Anchieta, em São Bernardo do Campo, SP. Esse projeto faz parte de um grande plano da Volkswagen no Brasil até 2028, com investimentos de R$ 16 bilhões em quatro novos modelos. Então, além do Nivus, podemos esperar a nova picape intermediária, conhecida como Tera, e as próximas gerações do T-Cross e do próprio Nivus. A nova plataforma MQB Hybrid vai permitir não só a eletrificação, mas também aumentar as dimensões e aprimorar os sistemas de condução.

E enquanto o Nivus deve estrear com essa motorização híbrida flex em 2027, o T-Cross vai chegar em 2028 com uma versão HEV mais robusta, como as que vemos na Europa. Ambos os SUVs terão motores mais eficientes e novas tecnologias para melhorar tanto o desempenho quanto a economia de combustível, acompanhando essa tendência global de eletrificação e sustentabilidade.

Com toda essa evolução no design, aumento do espaço interno e a introdução de motorização híbrida, o Nivus promete continuar com sua pegada esportiva e arrojada, oferecendo mais conforto e tecnologia para competir no segmento de SUVs compactos e médios. É sempre uma alegria ver as marcas se reinventando e trazendo novidades que podem mudar a nossa experiência ao volante!