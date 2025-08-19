Toyota Hilux cabine simples é vista em testes na Tailândia

A Toyota está firme na missão de manter a Hilux, sua famosa picape, sempre na linha de frente. Desde sua estreia em 2015, a oitava geração já conquistou muitos corações e, agora, ganha uma nova reestilização para continuar a brilhar no mercado. Afinal, essa belezura é um dos carros mais vendidos do mundo e, mesmo após quase dez anos, a Hilux continua sendo “pau pra toda obra”.

Recentemente, surgiram as primeiras imagens de protótipos camuflados da nova Hilux na Tailândia. Aliás, quem já pegou a estrada e deu de cara com uma Hilux no tráfego sabe o quanto ela chama a atenção, mesmo camuflada. As imagens mostram tanto a versão cabine dupla quanto a cabine simples em testes. Dá pra perceber que a dianteira e a traseira estão passando por um facelift bem interessante. As lanternas e o para-choque traseiro ganharão novos formatos e, ainda por cima, uma plataforma lateral que promete facilitar o acesso à caçamba — muito prático para quem usa a picape no dia a dia.

Falando em visual, o Instagram está fervilhando com fotos postadas pelo perfil Cars Secrets, mostrando como a nova Hilux está se preparando para o mercado. No Brasil, as versões de cabine simples estão disponíveis em quatro opções, com preços que vão de R$ 253.090 a R$ 271.990. Por isso, quem está pensando em trocar de picape deve ficar de olho!

Além da parte externa, as patentes reveladas recentemente indicam que a Hilux 2026 trará um interior mais contemporâneo e cheio de equipamentos atualizados. É um upgrade que promete deixar a experiência do motorista ainda melhor, sem perder a robustez que a caracteriza — os para-lamas quadrados continuarão firmes e fortes.

E se você está se perguntando sobre a mecânica, a notícia é boa: a nova Hilux vai continuar com o confiável chassi IMV, oferecendo motores 2.8 turbodiesel que entregam até 204 cv e 50,9 kgfm de torque. Além disso, as opções de tração 4×2 ou 4×4 e câmbios manuais ou automáticos de seis marchas vão garantir que você tenha um bom desempenho, seja na estrada ou em um terreno mais difícil. Alguns modelos devem ser oferecidos com um sistema híbrido leve de 48V, que promete diminuir o consumo e as emissões sem comprometer a potência.

A expectativa é que a nova Hilux chegue primeiro à Tailândia em 2025, seguida pelo Brasil em 2026, importada da Argentina. Essa reestilização é crucial para manter a Hilux competitiva contra rivais como a Ford Ranger. Ela traz um visual repaginado, uma cabine mais moderna e tecnologias que reforçam a tradição de resistência e versatilidade que a picape sempre teve.

E para quem adora estatísticas, em 2025, a Hilux continuou liderando o segmento de picapes médias no Brasil, emplacando 23.152 veículos no primeiro semestre, seguida pela Ford Ranger com 15.976 e a Chevrolet S10, com 13.783 unidades vendidas. A Toyota mostra que continua forte no mercado e, com essas novidades, a Hilux promete ainda mais.