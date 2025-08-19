Mundo Automotivo

Fiat diminui preço da Pulse Audace 2026 em R$ 14,8 mil para PcD

Fiat reduz preço da Pulse Audace 2026 em R$ 14,8 mil para PcD em agosto
O Fiat Pulse Audace Turbo 200 MHEV AT, do ano/modelo 2025/2026, na elegante cor Preto Vulcano, traz uma oportunidade imperdível para as pessoas com deficiência (PcD). A oferta especial é válida até o dia 20 de agosto de 2025 e permite uma isenção completa do IPI, além de um bônus de fábrica que dá um empurrãozinho a mais na economia.

Você sabia que o preço de tabela da versão Audace Turbo 200 Hybrid CVT é de R$ 131.990,00? Para a galera com PcD, o valor fica em R$ 117.155,15 — uma economia de nada menos que R$ 14.834,85! Isso é um baita incentivo para quem está pensando em adquirir um carrão novo.

Agora, para aproveitar essa oferta, é bom se lembrar que o interessado precisa comprovar a deficiência com exames e um laudo médico emitido por um profissional autorizado pelo Detran. Isso ajuda a garantir que tudo seja feito dentro das regras e sem complicações. Nas concessionárias da Fiat, dá pra conferir todos os detalhes, como a documentação necessária e os trâmites para a compra.

Para facilitar ainda mais, aqui vão os documentos que você precisa apresentar para solicitar a isenção de IPI:

– Termo de curatela (caso o carro seja para alguém maior de 18 anos que não tenha capacidade legal);
– Formulário de solicitação de isenção de IPI, disponível na Receita Federal;
– Laudo médico e CNH especial, ambas em duas cópias autenticadas pelo Detran;
– Cópias autenticadas do CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência;
– Cópias simples das duas últimas declarações do Imposto de Renda. Se você não declara, precisa de um comprovante de isenção ou uma declaração do responsável caso seja dependente;
– Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.

Agora, falando um pouco sobre o carro, o Audace Hybrid é equipado com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, capaz de gerar até 130 cv e 20,4 kgfm de torque. O câmbio automático CVT com sete marchas simuladas garante uma direção fluida, ideal para encarar o dia a dia nas ruas. Ah, e quem já passou por engarrafamento sabe o quanto um câmbio assim facilita a vida!

Além disso, esse modelo também conta com um sistema elétrico de 12V chamado BSG, que ajuda na eficiência do combustível, mas sem alterar a potência ou o funcionamento do câmbio. Ele é um híbrido leve, focado em melhorar a eficiência e reduzir a emissão de poluentes. De acordo com dados do Inmetro, ele entrega um consumo bacana: 13,4 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada usando gasolina, e 12,1 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada com etanol.

Se você está pensando em trocar de carro, o Fiat Pulse Audace é uma opção interessante, especialmente para pessoas que se beneficiam dos descontos. Afinal, é sempre bom fazer uma escolha consciente, não é mesmo?

