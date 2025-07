Volkswagen lança Virtus 170 TSI AT com desconto de R$ 23.203

O Volkswagen Virtus 170 TSI automático está com uma promoção bacana para as pessoas com deficiência. Se você se encaixa nas regras de compra direta, pode aproveitar a isenção total do IPI e um bônus de fábrica incrível. E o melhor: mesmo na versão de entrada, ele traz um ótimo custo-benefício, cheio de equipamentos e com um porta-malas que não chega a ser pequeno, com 521 litros de capacidade. Isso é perfeito para quem gosta de pegar a estrada com a família ou os amigos.

Nesse momento, o preço de tabela da versão 170 TSI AT é de R$ 128.490, mas durante a campanha, ele sai por apenas R$ 105.286,61. Uma economia e tanto, num total de R$ 23.203,39. Segundo a concessionária Norpave, esses valores podem variar dependendo da região, então vale a pena conferir!

E para o público PcD, as concessionárias Volkswagen têm um atendimento especial, cuidando de tudo desde a documentação até a escolha do carro ideal. Eles também oferecem informações sobre prazos, pacotes de fábrica e opções de financiamento só para você. É atenção que não acaba mais.

### Atrações do Volkswagen Virtus 170 TSI AT

Quando falamos do Volkswagen Virtus 170 TSI AT, podemos começar pela segurança. Ele vem com 6 airbags, alerta para uso do cinto de segurança e um ótimo sistema de som com 6 alto-falantes. O ar-condicionado Climatronic, que tem filtro de poeira e pólen, é puro conforto, especialmente em dias quentes. Quem não gosta de estar fresco dentro do carro, né?

Os recursos não param por aí. O Virtus também conta com controle de estabilidade e de tração, o que dá uma segurança extra nas curvas. A câmera traseira é muito útil para aquelas manobras difíceis, como estacionar em vagas apertadas. E os faróis de LED? Combinam eficiência e estilo, garantindo que você enxergue e seja visto na estrada.

E para quem gosta de tecnologia, a tela do painel é digital de 8″. Ele também possui rodas de liga leve de 16″, um sistema multimídia VW Play com touchscreen de 10,1″, e claro, entradas USB de tipo C. Praticidade é tudo, principalmente para quem vive na correria do dia a dia.

### A Performance do Motor

Sob o capô do Virtus, temos um motor 1.0 turbo TSI, que entrega 116 cv com etanol e 109 cv com gasolina. O torque vai lá em cima, com 16,8 kgf.m a apenas 1.750 rpm. Ele vem com uma transmissão automática de 6 marchas, que passa as marchas suavemente. Se você já dirigiu um carro com câmbio esperto, sabe como isso pode melhorar a experiência na estrada!

### O Mercado e os Concorrentes

Falando um pouco de números, entre janeiro e junho de 2025, o Chevrolet Onix Plus liderou em vendas com 21.560 emplacamentos. Já o Toyota Corolla ficou em segundo lugar, enquanto o nosso Virtus veio logo atrás, com 17.173 unidades vendidas. Para quem está de olho em sedãs, sabe que ele está competindo no topo!

### Valores e Ofertas

E não podemos esquecer da tabela de preços. O Virtus 170 TSI AT tem preço geral de R$ 128.490, e para PcD, sai por R$ 105.286,61, com um desconto bem interessante. Se você está considerando um novo carro, essa pode ser uma ótima chance de sair de carro novo sem pesar no bolso!