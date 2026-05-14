Audiência de ‘Além do Tempo’ cai na Globo sem ‘dobradinha’

A audiência da novela “Além do Tempo” sofreu uma queda após o fim da exibição conjunta com “Terra Nostra”. Desde que passou a ser transmitida sozinha, a reprise da obra de Elizabeth Jhin apresentou resultados menores na Grande São Paulo.

Na última segunda-feira, dia 11, a novela registrou 11,1 pontos de audiência. Contudo, na terça-feira, dia 12, esse número caiu para 8,8 pontos, mostrando uma perda significativa de público logo após o término da exibição conjunta.

Apesar da diminuição na audiência, a Globo mantém a liderança no horário. Mesmo com os números abaixo do esperado, a faixa ainda se destaca em comparação às concorrentes.

Desde sua estreia, em 27 de abril, “Além do Tempo” tem uma média de 10,6 pontos. Essa média coloca a novela em uma situação de atenção, semelhante a outras produções que também apresentaram desempenho mais fraco.

Uma das novelas que pode ser comparada ao desempenho atual é “Cheias de Charme”, que também enfrentou dificuldades de audiência. É importante considerar que o cenário atual da televisão aberta é diferente, com a concorrência de serviços de streaming, redes sociais e canais pagos criando um ambiente mais fragmentado para o consumo de conteúdo.

A história de “Além do Tempo”

“Além do Tempo” tem uma abordagem diferenciada, centrada no amor entre Lívia Di Fiori, interpretada por Alinne Moraes, e Felipe Castellini, vivido por Rafael Cardoso. A trama explora temas como destino, espiritualidade e recomeços.

A primeira parte da história se passa no século XIX, com uma estética de novela de época. Depois, a narrativa avança para os dias atuais, onde os personagens reencarnam e são apresentados em novas vidas, abordando a ideia de laços que atravessam o tempo.

Esse formato híbrido, que mistura drama histórico com uma narrativa contemporânea, foi um dos aspectos que diferenciou a novela durante sua exibição original. Agora, na edição especial, a Globo faz um novo teste com esse tipo de história, garantindo liderança na audiência, mas enfrentando desafios para alcançar os índices mais robustos de reprises anteriores.