Avatr 11 é lançado em Singapura com preço cinco vezes maior

O Avatr 11 chegou com tudo em Singapura e não dá pra ignorar o preço: ele parte de 278.999 dólares de Singapura, que equivale a uns 217,7 mil dólares americanos. Para você ter uma ideia, na China, esse mesmo SUV elétrico sai a partir de 289.900 yuans, ou seja, aproximadamente 40,5 mil dólares. A diferença é gritante e tem suas razões.

Em Singapura, além do valor do carro, o motorista precisa desembolsar em torno de 100 mil dólares de Singapura apenas para o Certificado de Habilitação (COE) e ainda arcar com taxas de registro. É fácil perceber como isso encarece o processo de comprar um carro novinho por lá, não?

Falando do Avatr 11, esse SUV elétrico apresenta boas dimensões: são 4,89 metros de comprimento, 1,97 m de largura e 1,60 m de altura, com um entre-eixos de 2,97 m. O peso do carro varia de 2.240 kg na versão híbrida, chamada EREV, até 2.410 kg nas versões totalmente elétricas, as BEV. Isso faz você pensar no quanto é robusto, certo?

### Detalhes das Versões

A linha EREV combina um motor elétrico traseiro com 310 cv e 367 Nm de torque, junto com um motor 1.5 turbo que atua como gerador. Essa configuração traz uma bateria de 39 kWh, garantindo até 225 km de autonomia elétrica. Se você usar o extensor, consegue até impressionantes 1.065 km! A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em apenas 6,9 segundos.

Já se você optar pelas versões BEV, a coisa muda: elas trazem um sistema elétrico desenvolvido pela Huawei. Na versão com tração traseira, você tem 318 cv e 396 Nm, com bateria de 116,7 kWh que oferece até 815 km de autonomia. E a aceleração? De 0 a 100 km/h em 6,5 segundos! Agora, se você optar pela tração integral, com motor extra na frente, a aceleração é ainda mais rápida, chegando a 100 km/h em apenas 3,9 segundos, embora a autonomia fique em 760 km.

### Tecnologia a Bordo

Todos os modelos têm uma velocidade máxima de 200 km/h. E, se você precisa recarregar, a versão BEV consegue 80% da carga em cerca de 35 minutos, enquanto o EREV leva apenas 15 minutos (dois terços). Em termos práticos, isso faz diferença na hora de planejar uma viagem, você não acha?

O Avatr 11 também é equipado com o sistema Huawei ADS 3.0, trazendo tecnologia de ponta como 3 lidars, 11 câmeras e múltiplos radares. Com isso, ele oferece funcionalidades que vão desde condução assistida em rodovias até estacionamento remoto. Quem já precisou estacionar em um espaço apertado, por exemplo, sabe que uma mãozinha extra faz toda a diferença!

Em junho, a marca Avatr vendeu impressionantes 10.153 carros, um crescimento de 117% em relação ao ano passado. Porém, só 153 unidades foram do Avatr 11. A empresa também comercializa outros modelos, como o 06, 07, 011, 12 e 012. E não podemos esquecer que a GWM Tank também está surfando nessa onda de tecnologia avançada.

Agora, imagina você rodando por aí com um carro assim! É inegável que esse SUV chama atenção e está trazendo novidades para o mercado.