Previsão do tempo para os próximos 5 dias pela EPAGRI/CIRAM

Domingo de Chuva em Santa Catarina

Neste domingo, dia 27 de julho, o clima em Santa Catarina será instável, com céu encoberto e previsão de chuvas ao longo do dia em todas as regiões do estado. Há risco de temporais, com os maiores volumes de chuva esperados nas áreas próximas à divisa com o Rio Grande do Sul.

As temperaturas devem ficar amenas, devido à cobertura de nuvens, à chuva e aos ventos. A direção do vento será de nordeste a noroeste, mudando para sudoeste, especialmente nas regiões de fronteira com o Rio Grande do Sul, onde as rajadas podem ser fortes. Essa situação é provocada pela formação de uma frente fria e um ciclone extratropical que está atuando no Sul do Brasil.

Previsão para Segunda-feira

Na segunda-feira, 28 de julho, a chuva deve ser mais isolada e de menor intensidade, especialmente durante a madrugada e pela manhã, com melhorias ao longo do dia. Contudo, no Litoral Sul e no Planalto Sul, a chuva pode persistir por mais tempo.

As temperaturas devem cair à medida que o ciclone se afasta em direção ao alto-mar. A mínima deve ser registrada à noite. Os ventos continuarão na direção noroeste a sudoeste, com intensidade fraca a moderada, mas pode haver rajadas fortes no litoral e na parte sul do estado, ultrapassando 60 km/h, devido ao mesmo ciclone.

Terça-feira Tranquila

Na terça-feira, 29 de julho, o tempo se estabiliza, com a previsão de sol entre nuvens em Santa Catarina. As temperaturas permanecerão baixas em todas as regiões, com uma massa de ar frio e seco influenciando o clima. Há risco de geadas durante a madrugada e o amanhecer, com mínimas variando entre 2°C e 4°C. Os ventos virão de sudoeste a sul, em intensidade fraca a moderada, ainda apresentando rajadas no litoral.

Quarta e Quinta-Feira Estáveis

Na quarta e quinta-feira, dias 30 e 31 de julho, o predomínio será de sol em todas as regiões do estado. As temperaturas continuarão baixas e, nas áreas mais altas do Planalto Sul, ainda há possibilidade de geadas. Os ventos devem soprar de sudeste a nordeste, com intensidade fraca a moderada e rajadas no Litoral Sul.

Essas condições climáticas são propensas a mudanças, e a situação será monitorada. É importante que a população esteja atenta às previsões para se preparar adequadamente para a variação do clima nos próximos dias.