Volkswagen lança T-Roc e NivVolkswagen planeja T-Roc e Nivus híbridos com motor compartilhado

Volkswagen planeja T-Roc e Nivus híbridos com motor compartilhado

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
Volkswagen planeja T-Roc e Nivus híbrido nacional com motor compartilhado
Crédito da imagem: Carscoops

A Volkswagen recentemente deu um baita spoiler sobre o novo T-Roc, revelando a primeira imagem do SUV que promete agitar o mercado. A segunda geração desse modelo, que surgiu em 2017, chega com um visual renovado, com uma frente mais escultural e faróis afilados, além de lanternas traseiras de LED. É um modelo que exala esportividade e, olhando bem, tem até uma vibe Porsche, né?

Agora, o grande trunfo dessa nova versão é o conjunto híbrido pleno. Isso mesmo! Essa tecnologia é parecida com a da Toyota, combinando motor a combustão e elétrico. O que isso significa? Que o T-Roc vai conseguir rodar alguns quilômetros apenas no modo elétrico, sem precisar de recarga externa. Para quem já passou sufoco em engarrafamento, saber que dá pra evitar o consumo de gasolina e ainda reduzir a emissão de poluentes é uma mão na roda.

E, segundo o CEO da Volkswagen, Thomas Schäfer, essa motorização não vai ser só para o velho continente. A ideia é trazer essa solução também para o mercado sul-americano, onde a demanda por híbridos tá crescendo. O executivo mencionou que a VW tá desenvolvendo sistemas híbridos para diversos mercados, aproveitando o momento de desaceleração nas vendas de elétricos.

Um detalhe interessante é que essa nova plataforma do T-Roc será adaptável para outros modelos famosos da marca, como Golf e Tiguan. E aqui no Brasil, já estamos vendo protótipos do Nivus em teste. Eles estão passando por algumas mudanças que prometem deixar o carro ainda mais atraente, como uma bitola mais larga e evolução para uma nova plataforma que vem do Golf 7 europeu.

O T-Roc vai marcar sua estreia oficial no Salão de Munique, que rola entre 9 e 14 de setembro. Essa vai ser a primeira grande mostra da nova linha híbrida da Volkswagen. E não para por aí: versões futuras do Golf e Tiguan também podem receber essa tecnologia avançada.

Aqui no Brasil, a Volkswagen anunciou um investimento pesado, de R$ 16 bilhões até 2028, para acelerar a eletrificação da linha nacional. O novo motor híbrido leve, o 1.5 eTSI, vai substituir o 1.4 TSI, oferecendo desempenho melhor com menor consumo. Enquanto isso, a tecnologia híbrida plena deve chegar nas próximas gerações do Nivus e T-Cross, seguindo a mesma linha do novo T-Roc europeu.

Essas mudanças mostram que a Volkswagen tá realmente focada em unir eficiência, modernidade e flexibilidade na linha de SUVs. Tudo isso pra atender as novas legislações ambientais e ainda agradar os clientes, mantendo a competitividade no segmento dos compactos e SUVs médios. E quem não ama novidades assim no mundo automotivo?

