A Xpeng Motors, uma montadora chinesa de veículos elétricos, está se metendo em uma baita encrenca por conta de problemas no sistema de direção de seus carros, especialmente o modelo P7+. Muitos proprietários têm relatado experiências bem preocupantes, como falhas inesperadas ou até travamento do volante em momentos críticos. É aquele tipo de situação que deixa qualquer um com o coração na mão, não é mesmo? E, em meio a tudo isso, a empresa parece não querer assumir a responsabilidade, evitando a realização de um recall.

Um levantamento do Economic Information Daily revelou uma estratégia polêmica da Xpeng. A empresa tem aplicado um tipo de selante nos sistemas de direção durante as revisões e só trocado peças de clientes que reclamam de forma mais insistente. Isso levanta um questionamento: será que os problemas são realmente isolados?

O clima não está fácil, e alguns motoristas estão desesperados. A Sra. Gan, por exemplo, contou que após uma substituição do sistema de direção, seu veículo começou a apresentar falhas novamente, o que é preocupante, principalmente quando se fala de segurança no trânsito. “A Xpeng está arriscando nossas vidas”, desabafou ela, mencionando as reações traiçoeiras do volante ao mudar de faixa. Situações como essa são stresse puro e fazem qualquer um repensar a marca.

Quando a Xpeng foi questionada a respeito, respondeu que as decisões sobre vistos para recall devem seguir as diretrizes das autoridades reguladoras. Eles jogam essa responsabilidade para os centros de serviço e, assim, não se comprometem de maneira direta. Especialistas acreditam que essa jogada pode ser uma tentativa de escapar dos custos e da pressão que vem junto com um recall em larga escala.

Esse caso surge em um período em que as autoridades na China querem aumentar a supervisão sobre as atualizações remotas em veículos inteligentes. A Xpeng já fez nove grandes atualizações nos últimos nove meses, o que aumentou as dúvidas sobre se tudo isso está sendo regulamentado corretamente.

A situação está esquentando e, pela cobertura contínua do Economic Information Daily, parece que as coisas só estão piorando. As preocupações sobre a segurança e a transparência da Xpeng no universo dos elétricos estão crescendo, e muitos motoristas ficam com um pé atrás, especialmente com tanto carro moderno nas ruas.