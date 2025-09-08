Pulse Drive 1.3 CVT tem desconto e custa menos que Polo

O Fiat Pulse Drive 1.3 CVT FLEX 2025/2026, na cor Preto Vulcano, está com um preço bem atrativo para quem paga à vista: R$ 89.830,94, uma boa queda em relação ao valor de tabela, que é de R$ 111.990,00. Mas atenção: essa oferta é exclusiva para quem é PCD (Pessoa com Deficiência) e vale até o dia 02/10/2025.

Os preços são bem parecidos com os da campanha de agosto. Embora o desconto tenha diminuído um pouco, ainda é bastante convidativo, principalmente para o público PCD. O Pulse é uma excelente pedida, pois traz uma transmissão automática e isenções de ICMS e IPI, o que faz toda a diferença na hora de fechar o negócio.

Quem já passou por algumas vendas diretas sabe que o processo pode ser meio complicado, mas esse programa Autonomy da Fiat facilita bastante a vida. Para quem tem deficiência, é necessário um laudo médico do DETRAN ou CIRETRAN que comprove a situação. Assim, fica mais fácil dirigir ou ser transportado em um carro 0 km.

Falando em números, o Fiat Pulse arrasou nas vendas, com 29.386 unidades comercializadas entre janeiro e agosto deste ano, segundo a Fenabrave. Para dar uma ideia do quão competitivo ele é, o Volkswagen Tera teve 10.151 unidades emplacadas e o Renault Kardian, 13.545.

Sob o capô do Pulse Drive 1.3 está o motor 1.3 Firefly, capaz de render até 107 cv de potência e torque de 13,7 kgfm. Isso combinado com o câmbio CVT que simula sete marchas é garantia de uma experiência suave, especialmente em situações de trânsito. E quem vive em grandes cidades sabe como isso pode ser crucial.

Sobre o consumo, os números oficiais apontam que, utilizando etanol, o Pulse faz 9 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada. Com gasolina, os números sobem para 12,5 km/l e 14,7 km/l, respectivamente. Se você já ficou horas em um engarrafamento, entende a importância de um carro que faz economia de combustível.

Na parte de conforto e tecnologia, o Pulse Drive 1.3 AT 2026 não deixa a desejar. Ele vem com quatro airbags, um sistema de som decente com quatro alto-falantes e uma central multimídia de 8,4″ com tela sensível ao toque, compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Tem até comandos de voz e Bluetooth. Pensa que é só isso? Tem também duas entradas USB, uma Tipo A e outra Tipo C. Para quem curte bons gadgets, isso é um prato cheio.

No geral, o Pulse é uma escolha que vai bem além da estética. Ele entrega um bom pacote de tecnologia e segurança, perfeito para quem busca um carro prático para o dia a dia. É fácil perceber por que ele vem fazendo tanto sucesso por aí.