Volkswagen inicia produção do ID.3 GTX Fire+Ice

A Saxônia se solidifica cada vez mais como um centro de mobilidade elétrica para a Volkswagen. Um grande exemplo disso é o novo ID.3 GTX FIRE+ICE, uma edição especial que une tecnologia, design moderno e aquela performance que a gente ama. É um carro que não só traz inovação, mas também mantém a tradição de qualidade com a assinatura da Volkswagen.

Esse modelo vem com duas opções de motor: 210 kW (ou 286 cv) e 240 kW (326 cv), ambos com um torque de impressionantes 545 Nm. Para quem curte a adrenalina, a versão mais potente faz de 0 a 100 km/h em apenas 5,7 segundos! Isso mesmo, rapidinho na hora de ultrapassar ou sair numa rua movimentada. Ah, e a regulação eletrônica só aparece acima de 200 km/h, garantindo que você possa brincar em segurança.

O chassi esportivo DCC é outro ponto alto; ele vem de série na versão mais potente e é opcional na de 210 kW, dando aquele toque especial na condução. Falando em energia, a bateria de íons de lítio tem 79 kWh e aceita carregamento rápido de até 185 kW. Em apenas 26 minutos, você pode carregar de 10% a 80%, recuperando a energia necessária para uma boa viagem.

Desde 2019, mais de 350.000 unidades do ID.3 foram produzidas nas fábricas de Zwickau e Dresden, com presença forte em quase 40 países. Impressionante, né? Um em cada dez modelos é a versão esportiva GTX, agora enaltecida pela edição FIRE+ICE, dando um show de tradição e inovação.

Os detalhes não param por aí. O design do FIRE+ICE começou com o talento de seis aprendizes, mostrando que a Volkswagen investe em novas gerações. Esse modelo, que ficou exposto na Gläserne Manufaktur desde julho, não só embeleza o local, como também se torna um ponto de interação com o público. É uma forma de fornecer test drives e consultoria sobre a nova era automotiva.

Autoridades locais e representantes da Volkswagen sublinham o papel fundamental do ID.3 GTX FIRE+ICE. Ele representa não só a força industrial da Saxônia, mas também a inovação e o compromisso com a mobilidade elétrica, garantindo não só empregos, mas também um futuro brilhante nas estradas.