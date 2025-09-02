Notícias

Pedido final de Bolsonaro gera surpresa antes da prisão

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 dias atrás
1 minuto de leitura
Último Pedido de Bolsonaro Antes de Ser Pres0 Deixa Todos Ch0cados. "Não me De...Ver mais
Jair Messias Bolsonaro

O Brasil está em polvorosa com a notícia da prisão de Jair Bolsonaro. O ex-presidente, que já teve sua cota de polêmicas, vive um momento complicado na sua trajetória política.

A operação para prender Bolsonaro foi qualquer coisa menos tranquila. Com um forte esquema de segurança, agentes da Polícia Federal deram cumprimento a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu adotar medidas mais rígidas contra ele.

No meio de todo esse turbilhão de críticas, protestos e apoio de parte do povo, um detalhe surpreendeu e rapidamente viralizou: o último pedido feito por Bolsonaro antes de ser preso.

O último pedido de Bolsonaro antes da prisão

Durante as investigações, descobriram no celular de Bolsonaro um documento curioso: um rascunho de pedido de asilo político na Argentina, endereçado ao presidente Javier Milei.

Esse pedido, que foi escrito meses atrás, voltou à tona e acabou se tornando um ponto central nas discussões. Para a Justiça, esse rascunho indicava um risco real de fuga. Por outro lado, a defesa de Bolsonaro sustentou que se tratava apenas de um antigo esboço, sem validade prática.

Apesar disso, esse episódio influenciou a decisão que resultou na prisão de Bolsonaro. Esse “último pedido” foi, de certa forma, um elemento que acelerou o desfecho que o levou a estar atrás das grades.

O impacto político e o futuro incerto

A descoberta do rascunho causou um verdadeiro tumulto no cenário político. A proposta de asilo gerou opiniões divergentes e reacendeu debates sobre os limites da democracia e o papel dos ex-líderes.

Enquanto alguns de seus aliados argumentam que tudo isso é uma perseguição política, os opositores veem o pedido como uma prova de que Bolsonaro nunca deixou de pensar em escapar das suas responsabilidades legais.

Agora, o Brasil observa com atenção e certa divisão, o futuro de um ex-presidente que parece determinado a continuar no centro das atenções, mesmo que isso signifique estar em uma cela.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 dias atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

contas bancárias de brasileiros podem ser bloqueadas por medida inédita do governo

Governo implementa medida que pode bloquear contas de brasileiros

7 horas atrás
o eletrodoméstico que obrigatoriamente deve ser desligado da tomada para economizar energia

eletrodoméstico que deve ser desligado para economizar energia

7 horas atrás
Muda o planeta para sempre: o oceano que encolhe a cada ano e pode desaparecer no futuro

o oceano encolhe anualmente e corre risco de desaparecer

8 horas atrás
Novo limite de isenção do Imposto de Renda: quem está livre da cobrança?

Novo limite de isenção do Imposto de Renda e quem é isento

9 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo