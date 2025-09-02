Citroën Basalt registra queda de 38% nas vendas em agosto

O Citroën Basalt está ganhando cada vez mais espaço no coração dos brasileiros, especialmente quando falamos de SUVs acessíveis. Ele se posiciona logo atrás do Fiat Pulse, que é um campeão de vendas a partir de R$ 99.990. Para quem está de olho no Basalt, a versão Feel manual sai por R$ 101.490 — bem competitivo, considerando que o Volkswagen Tera 1.0 já saltou para R$ 105.990.

Neste início de 2025, o Basalt começou com o pé direito. Em janeiro, foram vendidas 1.206 unidades, marcando um crescimento de 42% em relação a dezembro de 2024. Isso é aquilo que chamamos de eficiência nas vendas! Fevereiro trouxe uma subida ainda maior, com 1.701 unidades emplacadas e, em março, o SUV conseguiu 1.714 vendas.

Abril foi o auge até agora, com 1.958 unidades vendidas. Em maio, a toada continuou boa: 1.873 veículos foram para as ruas. Já em junho, o Basalt registrou 1.565 emplacamentos, e em julho, 1.613. Ele estava numa trajetória de superação!

Mas nem tudo são flores. De acordo com a Fenabrave, agosto foi um mês complicado para o Basalt. As vendas despencaram para 991 unidades, uma queda de 38,6% em relação a julho. No total do ano, o SUV acumulou 12.621 emplacamentos até aquele momento.

Em agosto, o Fiat Fastback fez bonito no segmento dos SUVs cupês, com 5.040 unidades vendidas, enquanto o Volkswagen Nivus ficou em um honroso segundo lugar com 4.557 emplacamentos. No geral, o Toyota Corolla Cross foi o rei do mês, com impressionantes 7.737 veículos vendidos.

O Basalt tem duas opções de motorização bem interessantes. A versão básica vem com o motor 1.0 Firefly aspirado flex, que entrega 71 cv com gasolina e 75 cv com etanol. Esse motor é fruto da colaboração entre as marcas do grupo Stellantis. Para quem quer um pouco mais de emoção, a versão turbo do Basalt conta com 130 cv e 20,4 kgfm de torque. As opções de câmbio variam entre um manual de cinco marchas para a versão básica e uma transmissão CVT nas versões mais completas.

Pensando na economia, o Basalt Feel 1.0 MT, já adaptado ao Proconve L8, roda 13,2 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada com gasolina. Com etanol, cai um pouco para 9,2 km/l na cidade e 10,1 km/l na estrada, com um tanque que comporta 47 litros.

Em termos de dimensões, o Basalt mede 4,34 m de comprimento, 1,82 m de largura e 1,58 m de altura, com um bom porta-malas de 490 litros. O espaço é generoso, algo que quem viaja com a família vai valorizar bastante.

Por dentro, o equipamento não decepciona. O SUV traz uma central multimídia de 10 polegadas, que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay por cabo, além de câmera de ré e painel digital de 7 polegadas. Isso tudo garantido até nas versões básicas, mostrando que conforto e tecnologia estão ao alcance.

Agora é só dar uma volta, sentir o carro e aproveitar cada momento ao volante!