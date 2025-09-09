Volkswagen Golf GTI é vendido em um fim de semana.

O Volkswagen Golf GTI está de volta ao Brasil, após seis longos anos fora do mercado, e vem com tudo na sua oitava geração, a MK 8,5. Com um preço inicial de impressionantes R$ 430 mil, esse hatch esportivo já mostrou que tem dono: o primeiro lote de 350 unidades foi todo vendido em apenas um fim de semana. Realmente, quem ama carros sabe a força que esse modelo tem no coração dos brasileiros.

As pré-vendas começaram no último sábado (6) e, devido ao sucesso, a Volkswagen já se preparou para liberar um segundo lote com 150 unidades — uma ótima notícia, já que a fila de espera já conta com mais de 400 interessados. O pessoal terá que esperar um pouquinho, pois as entregas estão previstas apenas para março de 2026.

### Performance Potente

O novo Golf GTI vem equipado com um motor 2.0 TSI EA888, que entrega nada menos do que 245 cv e 37,7 kgfm de torque. Quando você pisa fundo no acelerador, sente a emoção: ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos! Além disso, consegue alcançar uma velocidade máxima de 250 km/h, competindo de igual para igual com gigante como o Honda Civic Type R e o Toyota GR Corolla.

### Design que Impressiona

Visualmente, o GTI não decepciona. Ele ganhou um facelift que deixa os faróis full LED mais finos e uma grade iluminada que dá um charme todo especial. As lanternas foram redesenhadas, e o interior é um espetáculo à parte: os bancos xadrez tradicionais continuam lá, e agora você pode desfrutar de um painel digital de 10,2” e uma central multimídia de 12,9” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Para completar, um teto solar e um sistema de som premium Harman Kardon dão aquele toque de sofisticação que a gente adora.

### Opções de Acabamento

No quesito conforto, o GTI oferece opções de acabamento de primeira. Você pode escolher desde bancos de tecido com ventilação por R$ 430 mil, até bancos de couro com aquecimento e resfriamento por R$ 445 mil. As quatro cores disponíveis — Vermelho Kings, Preto Mythos, Cinza Moonstone e Branco Puro — não têm custo adicional, então você pode escolher a que mais combina com a sua personalidade.

### Regras e Restrição de Compra

Agora, atenção: nem todos vão conseguir garantir seu Golf GTI. A Volkswagen impôs algumas condições bem específicas: cada cliente pode comprar apenas uma unidade por CPF ou CNPJ. Isso só vale pra quem já tem um certo histórico de compras de esportivos da marca ou de outras do grupo, como Audi e Porsche. E, claro, é necessário dar um sinal de 10% do valor total para garantir sua reserva.

### Disponibilidade Limitada

O Brasil terá apenas 500 unidades do Golf GTI até o início de 2026. A exclusividade, potência e tecnologia desse hatch voltam a reunir os amantes de velocidade e inovação, conquistando antigos e novos fãs. É um carro feito para quem aprecia não só a direção, mas a verdadeira paixão por carros que faz toda a diferença na estrada.