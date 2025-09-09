Semáforo de 4 cores pode melhorar o trânsito, aponta Fipe Carros

A chegada dos veículos autônomos está prestes a mudar totalmente a nossa experiência nas ruas. Você já imaginou como seria o dia a dia atrás do volante com essa transformação? Pois bem, pesquisadores da Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, estão trabalhando em uma ideia que pode facilitar essa transição: adicionar uma quarta luz nos semáforos. Vamos entender melhor essa proposta.

A ideia é simples, mas inovadora. Eles sugerem a introdução de uma “fase branca” nos semáforos. Essa luz seria acionada quando um número suficiente de veículos autônomos se aproximasse de um cruzamento. A proposta é que, nesse momento, os motoristas humanos sejam orientados a seguir o carro à frente, permitindo que os veículos autônomos coordenem o tráfego. Imagina como isso poderia tornar a condução mais suave, especialmente em horários de pico!

Essa luz branca não vai substituir as tradicionais cores dos semáforos, mas vai sim direcionar os motoristas. Quando o sinal branco acender, basta acompanhar o que os carros autônomos fazem, já que eles se comunicam entre si e com o sistema de controle do trânsito. Isso pode trazer mais fluidez e segurança para todos.

Agora, vamos falar um pouco sobre a tecnologia por trás disso. Ela utiliza o sistema V2X (Vehicle-to-Everything), que é capaz de permitir a troca de informações entre os veículos e os semáforos. Nos testes feitos por esses pesquisadores, os resultados foram promissores. Com a simples presença de 10% de veículos autônomos, o tempo de viagem diminuiu e os congestionamentos foram reduzidos em até 3%. Com 30%, a melhora foi ainda mais visível: as paradas diminuíram 10%. Isso significa menos estresse no volante e mais economia de combustível.

Claro que todo projeto inovador enfrenta seus desafios. Para isso realmente funcionar, precisaríamos de uma frota significativa de veículos autônomos nas ruas. E, vamos ser sinceros, essa realidade pode estar bem distante ainda, especialmente em lugares como o Brasil. Enquanto isso, regiões como Califórnia, China e Londres estão avançando com testes e investindo em infraestrutura.

Esse sistema ainda está em fase experimental, mas promete transformar a forma como nos movemos pelas cidades. Além de melhorar a mobilidade, ele pode ajudar a reduzir o impacto ambiental ao cortar paradas desnecessárias. A luz branca pode demorar um pouco para chegar, mas representa um avanço significativo para a integração entre humanos e máquinas nas nossas estradas. Já pensou no que isso pode significar para o trânsito do futuro?