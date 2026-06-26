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Globo se destaca com Equador x Alemanha e atinge 26 pontos

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Audiência 25/06: Globo dispara com Equador x Alemanha e vê jogo chegar a 26 pontos
Globo dispara com Equador x Alemanha e vê jogo chegar a 26 pontos

Audiência da TV: Destaques do Dia 25 de Junho

A Copa do Mundo teve um impacto significativo na programação da TV aberta brasileira, especialmente na Globo, que registrou uma audiência expressiva durante a partida entre Equador e Alemanha, alcançando um pico de 26 pontos.

No entanto, a novela “Coração de Mãe” conseguiu retomar a vice-liderança, superando o SBT, que transmitiu o jogo entre Japão e Suécia. Essa competição acirrada entre as emissoras mostrou como o futebol influencia as preferências do público.

No SBT, o telejornal “SBT Brasil” apresentou uma queda acentuada no número de telespectadores. Após bater um recorde no dia anterior, a audiência caiu 60%. Essa mudança reflete o impacto das transmissões esportivas, que costumam dominar a programação de forma repentina.

A Band também enfrentou dificuldades, com seu “Jornal da Band” tendo uma audiência reduzida devido à prevalência do futebol na grade. Na RedeTV!, a situação foi ainda mais desafiadora: nenhuma atração da emissora conseguiu registrar 1 ponto de média, com os melhores resultados sendo de “A Tarde é Sua” e “Operação de Risco”, ambos com 0,7 ponto.

Os números de audiência de 25 de junho na Grande São Paulo são os seguintes:

Audiências da Globo

  • Bom Dia SP: 8,4
  • Jornal Hoje: 12,7
  • Copa do Mundo: Equador x Alemanha: 21,2
  • Jornal Nacional: 24,5

Audiências da Record

  • Balanço Geral SP: 5,5
  • Cidade Alerta SP: 7,1
  • Coração de Mãe: 6,5

Audiências do SBT

  • SBT Brasil: 2,6
  • Copa do Mundo: Japão x Suécia: 4,0
  • Programa do Ratinho: 4,1

Audiências da Band

  • Jornal da Band: 1,7
  • Brasil Urgente SP: 1,4

Audiências da RedeTV!

  • A Tarde é Sua: 0,7
  • Operação de Risco: 0,7

A diferença nas audiências deixa claro o impacto que eventos esportivos têm sobre a programação da TV. Enquanto a Globo lidera com números robustos, outras emissoras enfrentam reais desafios para manter o interesse do público em meio às transmissões do torneio.

Os dados são uma representação da audiência na capital paulista e são utilizados como referência no mercado publicitário, com cada ponto correspondendo a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados.

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