Globo se destaca com Equador x Alemanha e atinge 26 pontos
Audiência da TV: Destaques do Dia 25 de Junho
A Copa do Mundo teve um impacto significativo na programação da TV aberta brasileira, especialmente na Globo, que registrou uma audiência expressiva durante a partida entre Equador e Alemanha, alcançando um pico de 26 pontos.
No entanto, a novela “Coração de Mãe” conseguiu retomar a vice-liderança, superando o SBT, que transmitiu o jogo entre Japão e Suécia. Essa competição acirrada entre as emissoras mostrou como o futebol influencia as preferências do público.
No SBT, o telejornal “SBT Brasil” apresentou uma queda acentuada no número de telespectadores. Após bater um recorde no dia anterior, a audiência caiu 60%. Essa mudança reflete o impacto das transmissões esportivas, que costumam dominar a programação de forma repentina.
A Band também enfrentou dificuldades, com seu “Jornal da Band” tendo uma audiência reduzida devido à prevalência do futebol na grade. Na RedeTV!, a situação foi ainda mais desafiadora: nenhuma atração da emissora conseguiu registrar 1 ponto de média, com os melhores resultados sendo de “A Tarde é Sua” e “Operação de Risco”, ambos com 0,7 ponto.
Os números de audiência de 25 de junho na Grande São Paulo são os seguintes:
Audiências da Globo
- Bom Dia SP: 8,4
- Jornal Hoje: 12,7
- Copa do Mundo: Equador x Alemanha: 21,2
- Jornal Nacional: 24,5
Audiências da Record
- Balanço Geral SP: 5,5
- Cidade Alerta SP: 7,1
- Coração de Mãe: 6,5
Audiências do SBT
- SBT Brasil: 2,6
- Copa do Mundo: Japão x Suécia: 4,0
- Programa do Ratinho: 4,1
Audiências da Band
- Jornal da Band: 1,7
- Brasil Urgente SP: 1,4
Audiências da RedeTV!
- A Tarde é Sua: 0,7
- Operação de Risco: 0,7
A diferença nas audiências deixa claro o impacto que eventos esportivos têm sobre a programação da TV. Enquanto a Globo lidera com números robustos, outras emissoras enfrentam reais desafios para manter o interesse do público em meio às transmissões do torneio.
Os dados são uma representação da audiência na capital paulista e são utilizados como referência no mercado publicitário, com cada ponto correspondendo a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados.