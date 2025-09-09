Notícias

Descoberta na Antártida choca cientistas após derretimento do gelo

O que estava escondido por anos surge do gelo derretido na Antártida: cientistas perplexos
O que estava escondido por anos surge do gelo derretido na Antártida: cientistas perplexos

Devido às condições climáticas extremas, ao terreno complicado e à falta de estrutura, a Antártida se apresenta como um dos lugares mais desafiadores para a exploração. Contudo, a curiosidade dos cientistas continua a impulsionar a investigação na região, sempre em busca de descobertas surpreendentes.

Recentemente, um time de pesquisadores da Universidade de Durham, no Reino Unido, fez uma revelação incrível: eles descobriram um ecossistema escondido sob o gelo, que existe há milhões de anos.

Esse ambiente, que conta com colinas e vales formados por antigos rios, é numa área que é maior do que a própria Bélgica! Por muito tempo, esse território permaneceu camuflado pela espessa camada de gelo da Antártida Oriental, até agora.

Para descobrir mais sobre essa área, os cientistas geralmente utilizam aviões que passam sobre o gelo, emitindo ondas de rádio que analisam os ecos. No entanto, esse método pode ser bastante complexo. Por isso, eles tiveram que inovar e utilizar uma combinação de dados de sondagens anteriores e imagens de satélite para traçar um mapa da região, que abrange cerca de 32 mil km².

Embora não seja a primeira descoberta significativa por lá, essa evidência nova anima os cientistas, que acreditam que ainda há paisagens muito mais antigas escondidas debaixo do gelo.

Como a paisagem ficou escondida na Antártida?

O “desaparecimento” desse terreno tão extenso na Antártida levanta muitas perguntas. Para os pesquisadores, esse processo começou há pelo menos 14 milhões de anos. Acredita-se que a preservação das paisagens tenha sido um grande fator para que tudo permanecesse escondido por tanto tempo.

O curioso é que nem mesmo as flutuações de temperatura conseguiram fazer o gelo recuar, mantendo a região a salvo de outros processos erosivos, diferente do que ocorre em outras partes do continente.

Os cientistas estão ansiosos para retornar à região e aprofundar suas pesquisas. No entanto, eles também estão cientes dos riscos que as mudanças climáticas impõem ao local, uma vez que o aquecimento global tem provocado o derretimento cada vez mais acelerado do gelo antártico.

