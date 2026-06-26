Adriana recebe novo par em Quem ama cuida com Joel

Ricardo Teodoro é o mais novo integrante da novela “Quem Ama Cuida”, onde interpretará o personagem Joel, um chef de cozinha que trabalha no restaurante de Laurentino, vivido por Alan Rocha. Nos próximos episódios, Joel terá um envolvimento amoroso com Adriana, interpretada por Leticia Colin, o que promete adicionar mais camadas à trama.

O personagem é descrito como um profissional habilidoso e carismático. No entanto, ele não é isento de complicações pessoais. Ricardo Teodoro caracteriza Joel como um homem que enfrenta erros e acertos, vive amores, enfrenta frustrações e busca constantemente recomeçar, guiando-se por seus próprios valores. O ator acredita que essa jornada emocional irá ressoar com o público, levando as pessoas a se identificarem com as experiências do personagem.

Para interpretar Joel, Teodoro ressalta que não basta apenas retratar a rotina de um chef de cozinha. O desafio maior é apresentar a complexidade emocional do personagem de maneira autêntica. O ator se preparou estudando a história e as emoções que cercam a vida de Joel, além de entender a relação dos chefes com sua profissão e com as pessoas ao seu redor.

O ambiente da cozinha foi um elemento importante no processo de preparação do ator. Ele analisou o ritmo frenético do trabalho na cozinha e as interações entre os cozinheiros, o que influencia tanto suas relações profissionais quanto pessoais.

Antes de entrar para “Quem Ama Cuida”, Ricardo Teodoro teve destaque na série “Vale Tudo”. Em outro projeto chamado “Jogada de Risco”, que é uma produção do Globoplay e protagonizada por Cauã Reymond, ele interpretará um agiota, o que marcaria um contraste com seu novo papel.

“Quem Ama Cuida” é uma novela idealizada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, sob a direção artística de Amora Mautner. A trama terá mais de 210 capítulos, com estreia programada para 18 de maio e término em 22 de janeiro de 2027. A novela que sucederá “Quem Ama Cuida” é chamada de “Filhos do Divino”, um título provisório que dará continuidade à história de “Avenida Brasil”, exibida em 2012.