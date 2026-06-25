Copa faz SBT ter 11 horas de vice e pressiona Record em SP

O SBT teve um desempenho significativo durante a transmissão da vitória da Seleção Brasileira sobre a Escócia, na Copa do Mundo. Com isso, o canal alcançou a vice-liderança em audiência na Grande São Paulo, ficando em segundo lugar por um período de 11 horas e 27 minutos, entre 18h03 de quarta-feira (24) até 6h da quinta-feira (25).

Durante esse período, o SBT superou a Record e a Band na média de audiência das 24 horas, marcando 3,8 pontos. A única emissora que ficou à frente foi a Globo, com 13,6 pontos, e as plataformas de streaming que atingiram 10,5 pontos.

A Record, embora tenha liderado em alguns momentos do dia, viu sua situação mudar à noite, quando o jogo da Seleção levou o SBT ao segundo lugar. Antes disso, pela manhã, a Record ficou com 3,0 pontos, enquanto o SBT registrou 2,6. À tarde, a diferença foi ainda maior, com a Record marcando 5,9 pontos contra 2,8 do SBT. Já no horário da transmissão do jogo, a audiência atingiu 8,5 pontos para o SBT, contra 3,3 da Record. Na madrugada, a vantagem se manteve, com 1,2 ponto para o SBT contra 0,6 da Record, que exibia programação religiosa.

A transmissão de Brasil x Escócia conseguiu 13,7 pontos e 18,8% de participação de audiência, sendo este o melhor resultado do SBT na Copa do Mundo até agora. Este índice também representa o maior número em transmissões esportivas desde outubro de 2020, quando o canal exibiu o jogo entre Fortaleza e Corinthians, pela Copa Sul-Americana.

Além da partida, o programa “Torcida SBT”, conduzido por Tiago Leifert, também obteve sua melhor audiência na Copa, alcançando 3,6 pontos, o que representa um aumento de 4% em relação à edição anterior. Na sequência, a novela mexicana “A História de Joana, a Virgem” marcou 4,5 pontos, contribuindo para a vice-liderança do canal na Grande São Paulo. O “SBT Brasil”, que antecedeu a novela, apresentou média de 7,0 pontos e um pico de 11,0 pontos, o que foi seu melhor desempenho em cinco anos.

Esse contexto mostra como a combinação de futebol, jornalismo e programas de entretenimento pode impactar significativamente a audiência das emissoras, evidenciando o poder dos jogos da Seleção Brasileira para atrair espectadores e mudar a dinâmica de audiência entre os canais.