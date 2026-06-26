Lucas Selfie na Globo: cobertura do Festival de Parintins

Lucas Selfie se Junta à Globo para a Cobertura do Festival de Parintins

O Festival de Parintins, uma celebração folclórica reconhecida na região amazônica, marca a estreia de Lucas Selfie na Globo. O apresentador terá a missão de atuar como repórter especial durante o evento, que ocorrerá neste fim de semana.

Esta nova função representa a primeira colaboração de Selfie com a Globo após cinco anos na Record. Durante a cobertura, ele focará no conteúdo digital, criando materiais que mostram os bastidores do festival e que serão divulgados nas plataformas de entretenimento da emissora.

Em suas declarações, Lucas expressou entusiasmo pela nova oportunidade e pela tarefa de conectar o festival ao público que não conseguirá estar presente em Parintins. “Estou muito feliz com essa cobertura. É uma mistura de tudo o que gosto de fazer: entrevistas, bastidores e boas histórias”, comentou o apresentador.

A contratação de Selfie é resultado de sua forte presença nas redes sociais, onde possui quase 5 milhões de seguidores. Sua trajetória profissional é marcada por formatos que buscam interação com o público e conteúdo de bastidores.

Na Record, Lucas ganhou destaque ao participar do reality “A Fazenda” em 2020. Posteriormente, ele se tornou apresentador de vários programas, incluindo “A Grande Conquista”, “Power Couple Brasil” e “Ilha Record”. Antes de sua passagem pela Record, ele também teve experiência na MTV, onde apresentou “Trampo Zika” e trabalhou em conteúdos para o reality “De Férias com o Ex Brasil”, voltados ao público jovem.

O nome artístico “Lucas Selfie” surgiu de sua participação no programa “Pânico na Band”, onde apresentou um quadro chamado “Selfie com Desconhecidos”, que o ajudou a ganhar reconhecimento nacional.

Agora, ao se preparar para o Festival de Parintins, Lucas Selfie deixará temporariamente o mundo dos realities para se concentrar em uma cobertura cultural de grande relevância, mantendo, no entanto, o estilo que o tornou famoso: uma abordagem próxima e interativa com o público.