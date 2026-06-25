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Belo e Junior Lima assumem papel de mentores em Estrelas da Casa

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Belo e Junior Lima viram mentores de equipes rivais em Estrelas da Casa
Belo e Junior Lima viram mentores de equipes rivais em Estrelas da Casa

A nova temporada do programa “Estrelas da Casa” traz uma mudança significativa na sua dinâmica. Diferente das edições anteriores, que apenas acompanhavam cantores em busca de espaço na música, a competição agora será organizada em duas vertentes: Pop e Pagode.

Na frente do time de Pagode estará o cantor Belo, enquanto o grupo de Pop será liderado por Junior Lima. Cada equipe terá a missão de manter seus participantes a cada semana, com o objetivo de chegar à grande final. No entanto, apenas um dos estilos será declarado vencedor ao final da temporada.

Os mentores terão um papel fundamental. Além de orientarem os participantes musicalmente, eles também serão responsáveis por treinar os cantores, avaliar suas performances e montar times que agradem ao público. Essa preparação será crucial para a disputa, que se intensificará ao longo dos episódios.

Uma figura importante nesse processo será Anitta, que atuará como conselheira. Ela estará atenta ao desenvolvimento dos participantes e se unirá a Belo e Junior Lima em momentos decisivos, contribuindo para a estratégia da competição.

Essa nova edição é um formato exclusivo da emissora, com apresentação de Ana Clara. A produção é liderada por Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, enquanto Aída Silva e Carlo Milani assumem a direção geral. A supervisão de gênero está sob a responsabilidade de Rodrigo Dourado.

Com essa nova proposta, a final do programa não apenas avaliará a força individual de cada cantor, mas também destacará as características coletivas dos gêneros Pop e Pagode ao longo da temporada, oferecendo um novo jeito de ver a música brasileira.

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