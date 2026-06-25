Paulo Andrade se destaca na Globo após estreia na Copa do Mundo

A Copa do Mundo trouxe novas oportunidades para Paulo Andrade na Globo. O narrador, que já trabalha no SporTV, foi convidado para transmitir jogos na TV aberta durante o torneio e agradou a equipe interna, tornando-se um nome que pode ganhar mais espaço na emissora.

Após a Copa, a Globo planeja ampliar a participação de Andrade, de forma semelhante ao que foi feito com Everaldo Marques. A estratégia prevê uma entrada gradual, permitindo que Andrade continue desempenhando seu papel no SporTV enquanto também aparece mais na TV aberta.

As primeiras iniciativas para essa mudança devem acontecer em eventos de menor porte. Uma das possibilidades é que Andrade participe de transmissões no programa Esporte Espetacular, que vai ao ar nas manhãs de domingo. Esse programa é usado pela emissora para exibir competições e formatos esportivos que não exigem a mesma atenção que um grande jogo de futebol.

Vale destacar que o narrador não deixará o SporTV. Ele continuará sendo o principal nome do canal em partidas de clubes paulistas, uma função que ele tem ocupado desde sua chegada à Globo em 2024, quando saiu da ESPN.

A proximidade do próximo compromisso internacional do Brasil também ajudará a avaliar seu novo espaço. Andrade está se preparando para viajar para os Estados Unidos na próxima semana, onde narrará os jogos ao vivo dos locais, e não apenas a partir dos estúdios da emissora.

Nas redes sociais, a receptividade ao trabalho de Andrade tem sido positiva, com elogios ao seu estilo de narração. Ele é reconhecido por sua abordagem mais contida, evitando exageros em momentos de perigo e não dependendo tanto de frases de efeito.

Antes de integrar a equipe da Globo, Andrade trabalhou por duas décadas na ESPN, onde foi contratado em 2003. Durante seu tempo na ESPN, ele também fez aparições na TV aberta, tendo atuado pelo SBT no Campeonato Paulista. Sua transição para a Globo ampliou seu alcance, permitindo que ele narre não apenas futebol, mas também partidas de basquete. Após a Copa do Mundo, Andrade assumirá um papel duplo: manter a presença forte no SporTV enquanto começa a se destacar mais na TV aberta, onde outros narradores já têm consolidado seus nomes.