Alanis Guillen é a protagonista de Paraíso Perdido no Globoplay

A atriz Alanis Guillen foi escolhida para o papel principal da nova produção original da plataforma de streaming Globoplay, intitulada “Paraíso Perdido”. Ela interpretará Maria Cecília, uma personagem que é o fulcro da trama escrita por George Moura e Sergio Goldenberg.

A seleção de Alanis ocorreu após um processo interno rigoroso. Embora tenha ganhado destaque recentemente por sua atuação como Lorena na série “Três Graças”, ela não foi convocada diretamente. A atriz passou por testes junto a outras candidatas antes de ser confirmada no papel.

Informações reveladas por jornalistas indicam que o papel de Maria Cecília inicialmente foi negociado com Marina Ruy Barbosa. No entanto, as negociações não avançaram devido aos compromissos profissionais da atriz.

Na narrativa, Maria Cecília é apresentada como uma mulher de aparência correta, pertencente a uma família com regras rígidas. Seu exterior equilibrado contrasta com os conflitos internos, segredos e desejos que a personagem esconde.

O elenco principal inclui Eduardo Sterblitch, que interpretará Peixoto, par romântico de Maria Cecília, e Alexandre Nero, que fará o papel de Werneck, uma figura autoritária que se opõe à protagonista.

“Paraíso Perdido” passou por diversas mudanças desde sua concepção. Inicialmente, a novela foi planejada para a grade noturna da televisão aberta, mas devido a incertezas nos bastidores, foi reestruturada como uma produção exclusiva do Globoplay.

A história é inspirada no universo dramático de Nelson Rodrigues, embora se passe no Rio de Janeiro contemporâneo. A direção artística da série ficará a cargo de Joana Jabace, e a produção contará com 40 capítulos.

As gravações estão programadas para começar em meados de setembro. Com a escolha de Alanis Guillen para o papel, a produção avança para a próxima fase de preparação antes de iniciar os trabalhos nos Estúdios Globo.