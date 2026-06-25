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Globo interrompe quadro de Virginia Fonseca no Domingão durante a Copa

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Globo suspende quadro de Virginia Fonseca no Domingão durante a Copa
Globo suspende quadro de Virginia Fonseca no Domingão durante a Copa

A participação de Virginia Fonseca no quadro que cobre a Copa do Mundo no programa “Domingão com Huck” foi suspensa temporariamente. A decisão da direção do programa aconteceu após uma série de críticas nas redes sociais e na imprensa sobre o conteúdo exibido anteriormente, que não teve uma relação clara com o evento esportivo.

Luciano Huck, apresentador do programa, havia defendido a escolha de Virginia, destacando sua influência nas redes digitais. No entanto, a resposta do público não foi a esperada, levando à decisão de não produzir novos episódios do quadro para o próximo fim de semana.

De acordo com informações divulgadas, a expectativa é de que as gravações do quadro não voltem a acontecer até o final do torneio. O retorno de Virginia à programação ainda não foi descartado, mas vai depender de novas análises da equipe do programa.

Enquanto isso, Luciano Huck se encontra nos Estados Unidos, onde grava conteúdos com jogadores da Seleção Brasileira, como Neymar, Vini Jr. e Bruno Guimarães. Essas entrevistas estão programadas para serem exibidas neste domingo, dia 28.

Além disso, a edição do “Domingão com Huck” deste fim de semana terá uma duração menor devido à programação especial de jogos. Uma das atrações que deve ser apresentada é o quadro “Você Decide”.

Vale lembrar que a presença de Virginia na cobertura esportiva da Globo já havia gerado polêmica antes mesmo da sua estreia. No mês passado, a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) se manifestou contra a contratação da influenciadora, expressando preocupação sobre a ocupação de espaços que tradicionalmente pertencem a profissionais da área.

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