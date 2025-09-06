Volkswagen Golf GTI começa pré-venda no Brasil por R$ 430 mil

O Volkswagen Golf GTI está de volta ao Brasil, e a galera apaixonada por carros vibra com essa notícia! Após seis anos fora do mercado, esse clássico hatch esportivo chega na versão MK 8,5, diretamente da Alemanha. E, para quem está sonhando em tê-lo na garagem, a partir de agora esse sonho vai custar R$ 430 mil com bancos de tecido xadrez, ou R$ 445 mil se a escolha for pelo couro. As entregas estão previstas para março de 2026, mas, atenção: não será fácil garantir a sua unidade.

A aquisição do novo Golf GTI é um pouco diferente do que estamos acostumados. Para conseguir um, você precisa apresentar um histórico de compras de modelos esportivos da Volkswagen ou de outras marcas do grupo, como Audi e Porsche. A pré-venda começa já neste sábado (6), com um sinal de 10% do valor do carro. Ah, e uma unidade por CPF ou CNPJ, tá? Quem ganhar a oportunidade de levar um GTI pra casa vai fazer parte do GTI Experience Club, uma exclusividade que promete bons momentos.

O motor desse bicho é um 2.0 TSI que entrega 245 cv e impressionantes 37,7 kgfm de torque. A caixa de câmbio é automatizada DSG de sete marchas, e isso resulta em um 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos. É claro que ele não é tão rápido quanto a versão europeia, mas, quem já encarou o trânsito brasileiro sabe que qualquer segundo conta.

Falando no visual, esse esportivo mantém características clássicas que a gente ama: rodas de 18”, saídas de escape duplas e aquele emblema GTI que faz o coração acelerar. As cores disponíveis são Vermelho Kings, Preto Mythos, Cinza Moonstone e Branco Puro, e o que é melhor: não tem custo adicional para escolher a sua favorita. Na parte interna, você pode escolher entre bancos de tecido xadrez com ventilação ou bancos de couro premium, que ainda têm aquele aquecimento e resfriamento.

Por dentro, o GTI não decepciona: painel digital de 10,2″ e uma central multimídia de 12,9″ que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Isso é ótimo, né? Além disso, há ar-condicionado de três zonas, iluminação ambiente com 30 cores diferentes, carregador por indução e um som de qualidade da Harman Kardon. E se você está preocupado com segurança, pode ficar tranquilo: são seis airbags e controles avançados para te proteger.

Uma baita novidade é que o teto solar elétrico vem de série, algo que na Europa é opcional. No entanto, algumas funcionalidades do modelo europeu foram cortadas, como os faróis matriciais IQ.Light e lanternas 3D, uma estratégia da Volkswagen para reduzir custos de manutenção. Eles prometem um bom estoque de peças e três anos de garantia de fábrica, o que é completamente necessário para manter admiradores tranquilos.

Com seu retorno, o segmento de hatches esportivos promete agitar ainda mais o mercado brasileiro, competindo com potências como o Honda Civic Type R e o Toyota GR Corolla. O novo Golf GTI traz tecnologia, desempenho e muito estilo, apostando na exclusividade para conquistar novamente o coração dos amantes de carros.