Motos mais vendidas até setembro de 2025, segundo Fipe

A Honda CG 160 continua firme e forte na liderança do mercado brasileiro de motos. Com mais de 10 mil unidades emplacadas até o início de setembro, esse modelo conquistou o coração de muitos motociclistas. Não é à toa que, para quem roda na cidade, a CG é conhecida pela confiabilidade e pelos baixos custos de manutenção.

Logo atrás dela, a Honda Biz aparece em segundo lugar, com 5.320 vendas. Esse modelo é aquele que qualquer um, mesmo quem não é tão fã de moto, já viu por aí. Prática, econômica e perfeita para o dia a dia, a Biz se torna uma excelente opção para quem enfrenta o vai-e-vem do trânsito.

Em terceiro lugar, temos a Honda Pop 110i. Esse modelo registrou 4.687 unidades emplacadas e, quem já andou com uma, sabe como ela é ágil nas ruas e facilita a vida na correria do dia a dia.

Analisando as posições seguintes, a Honda NXR 160 Bros ocupa o quarto lugar, com 4.287 motos vendidas. Seu visual aventureiro e conforto fazem dela uma excelente escolha para quem gosta de explorar mais. E se você já pegou uma estrada de terra, sabe como essa moto brilha fora do asfalto!

O quinto lugar vai para a Sport 110i, que teve 2.379 emplacamentos. Sabe o que é interessante? Essa é a primeira moto que não é da Honda no ranking, mostrando a força que a marca tem no mercado.

Na sexta posição, a Yamaha YBR 150 se destacou com 1.899 unidades. Para quem prefere um pouco mais de potência, essa a opção é bem interessante. O som do motor e a estabilidade dela nas curvas são pura diversão.

A Honda CB 300F também está entre as mais vendidas, em sétimo lugar, com 1.390 unidades. Essa é para quem busca um pouco mais de desempenho e não dispensa uma pegada esportiva.

Logo atrás, a Honda PCX 160 com 1.106 unidades vendidas. Essa scooter é perfeita para quem quer conforto e praticidade no dia a dia. E pra quem já pegou trânsito pesado, sabe como um scooter facilita a vida!

Na nona posição, a Yamaha Fazer 250, com 1.059 unidades. Esse modelo oferece uma combinação bacana de conforto e esportividade, ideal para quem gosta de pegar a estrada.

E fechando o top 10, a Shineray XY 125, que registrou 1.013 unidades emplacadas. Essa moto é uma boa entrada no mundo das duas rodas, perfeita para quem está começando.

O ranking mostra não só as motos mais populares, mas também um pouco do que cada modelo pode oferecer para diferentes perfis de motociclistas. Cada uma com suas características únicas, elas ajudam a transformar o deslocamento em algo mais prazeroso. Se você está pensando em trocar de moto ou mesmo adquirir a primeira, tem ótimas opções aí!