Honda Prelude volta após 24 anos inspirado no Civic Type R

Honda Prelude retorna após 24 anos com toque do Civic Type R
Crédito da imagem: Honda

A Honda resolveu dar uma sacudida no mercado e trazer de volta um dos nomes mais icônicos da sua história: o Prelude. Depois de 24 anos fora de cena, esse cupê esportivo está voltando ao Japão na sua sexta geração. E olha que a marca está com grandes expectativas, planejando vender 3,5 mil unidades por ano por lá.

Falando do carro em si, o novo Prelude é uma mistura bem pensada de esportividade e eficiência. Ele conta com um motor 2.0 a gasolina que trabalha em conjunto com dois propulsores elétricos, gerando cerca de 200 cv de potência. O câmbio, que sempre foi um aspecto importante em carros esportivos, agora é eletrônico e vem com o recurso S+ Shift, que simula trocas de marcha para uma experiência mais envolvente. Para quem gosta de dirigir, isso faz toda a diferença.

O design do novo modelo também merece destaque, pois ele tem um estilo bem agressivo. Com frente alongada e um teto que une praticidade e estética, o Prelude se destaca nas ruas. Os faróis de LED afilados e o para-choque mais elevado dão uma pegada esportiva marcada, enquanto detalhes como spoilers e acessórios opcionais aproximam o carro do universo de alto desempenho. Quem já viu um na rua sabe do impacto visual que ele causa.

E se você se preocupa com tecnologia, vai adorar o que o interior tem a oferecer. Com uma central multimídia de 9 polegadas que tem Google integrado e suporte para Apple CarPlay e Android Auto sem fio, suas viagens vão ser muito mais conectadas. E a segurança também não fica de fora: o pacote Honda Sensing inclui piloto automático adaptativo e frenagem autônoma, que são bem úteis no dia a dia. A qualidade do som Bose do modelo é outra cereja do bolo!

Apesar de ter um design esportivo, ele não deixa a praticidade de lado. O espaço interno acomoda quatro pessoas, embora os bancos de trás sejam mais confortáveis para crianças ou adultos baixinhos. O porta-malas tem uma abertura ampla e é perfeito para carregar malas médias — quem sabe até uma bicicleta, se você remover a roda da frente?

A Honda acredita que o retorno do Prelude vai fortalecer sua presença no nicho de cupês esportivos híbridos, que está meio esquecido por outras marcas. No Japão, o modelo estreia com preços começando em 6,1 milhões de ienes, algo em torno de R$ 250 mil. Agora é torcer para que ele chegue ao Brasil logo e a gente possa ver essa máquina nas ruas!

