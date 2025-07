Volkswagen disponibiliza visitas guiadas gratuitas à Fábrica Anchieta

A Volkswagen do Brasil anunciou uma super novidade: a Fábrica Anchieta, localizada em São Bernardo do Campo (SP), vai reabrir suas portas a partir de agosto de 2025 para visitas guiadas gratuitas. Para quem ama carros, essa é uma oportunidade imperdível de se conectar com a história e a tecnologia da indústria automotiva nacional.

As visitas rolarão todas as quintas-feiras, com dois horários disponíveis: às 8h30 e às 13h. Cada tour terá duração de cerca de duas horas e meia, e é voltado para maiores de 18 anos. Os interessados poderão agendar a visita individualmente ou em grupos de 15 a 30 pessoas. Em breve, será lançado um site específico para o Programa de Visitas; fica de olho!

Durante o passeio, você poderá ver de perto como são produzidos veículos conhecidos, como o Nivus, o Polo, o Virtus e a Saveiro. E ainda vai ter uma parada na famosa Garagem Volkswagen, onde estão expostos clássicos que marcaram a trajetória da marca e a evolução do setor. Para quem aprecia esses detalhes, é um mergulho na nostalgia e na inovação!

A Fábrica Anchieta, fundada em 1959, foi a pioneira da Volkswagen fora da Alemanha e se tornou uma referência global. Ao longo dos anos, mais de 14 milhões de veículos saíram de lá. Quem já dirigiu um Fusca ou uma Kombi, por exemplo, sabe que esses modelos têm um lugar cativo no coração dos brasileiros.

Atualmente, a unidade se concentra na produção de veículos modernos, mantendo sua importância na indústria brasileira. Portanto, se você é aquele tipo de motorista que adora entender como tudo funciona, essa visita é uma chance de ouro. É uma forma de prestigiar não só a marca, mas também toda a história que ela carrega e o impacto que teve no mercado automobilístico do Brasil. Assim, você pode descobrir mais sobre as inovações em carrocerias, motores e tudo o que envolve o dia a dia da fabricação de um carro!

O compromisso da Volkswagen é claro: valorizar sua trajetória e, ao mesmo tempo, abrir as portas para um público curioso. Então, prepare-se para uma experiência que promete, além de educativa, ser divertida e cheia de histórias para contar.