Galaxy S25 Ultra atinge menor preço histórico no Mercado Livre

O Samsung Galaxy S25 Ultra, um celular de alta gama, está em promoção no Mercado Livre. Com o preço de lançamento de R$ 11.999, ele pode ser adquirido por R$ 5.944 à vista no Pix. Para garantir o desconto, é necessário usar um cupom que oferece R$ 1.000 de redução, resultando em um desconto de 50% e tornando o preço o mais baixo já registrado.

### Como utilizar o cupom de desconto

Para aproveitar essa oferta do Galaxy S25 Ultra, siga os passos abaixo:

1. Acesse a página do produto no Mercado Livre.

2. Marque a opção indicada pelo cupom de R$ 1.000 OFF, conforme indicado na imagem do site.

3. Clique no botão “Comprar agora”.

4. Na etapa de pagamento, escolha a opção de pagamento via Pix. O preço final será exibido na tela de confirmação da compra.

### Especificações do Galaxy S25 Ultra

O Galaxy S25 Ultra traz o que há de mais moderno em tecnologia. Equipado com o poderoso chip Snapdragon 8 Elite, fabricado com tecnologia de 3 nm, ele promete até 37% mais velocidade na CPU e 30% a mais no desempenho gráfico em comparação à geração anterior.

Com uma RAM de 12 GB, o aparelho oferece um excelente desempenho para multitarefas, facilitando desde a navegação entre aplicativos até a execução de jogos e cálculos avançados com a inteligência artificial integrada, utilizando a interface One UI 7 e o sistema Android 15, que receberá atualizações por pelo menos mais sete anos.

O smartphone conta com um conjunto de câmeras impressionante. Seu sensor principal tem 200 MP, que permite tirar fotos em alta definição devido à tecnologia de pixel binning. Além disso, ele possui uma lente ultrawide de 50 MP, uma lente periscópio de 50 MP com zoom óptico de 5x e uma lente teleobjetiva de 10 MP com zoom óptico de 3x. A câmera frontal é de 12 MP e o aparelho também tem a capacidade de gravar vídeos em resolução 8K.

A tela do Galaxy S25 Ultra é um painel AMOLED Dinâmico 2x com suporte à tecnologia HDR10+. Com 6,9 polegadas de diagonal, ela oferece cores profundas e um contraste adaptável, além de uma taxa de atualização de 120 Hz, que proporciona animações fluidas e um brilho máximo de 2.600 nits.

A bateria do smartphone possui capacidade de 5.000 mAh, permitindo até 31 horas de reprodução de vídeos, segundo informações da Samsung. O dispositivo também suporta carregamento rápido de até 45 W, carregamento sem fio de 15 W e carregamento reverso de 4,5 W.

Além de um design premium, que combina titânio e vidros resistentes, como o Gorilla Glass Victus 2 na parte traseira, o S25 Ultra vem com conectividade Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, tecnologia NFC e certificação IP68, o que garante resistência contra água e poeira.

Com todas essas características, o Galaxy S25 Ultra se apresenta como uma opção atraente para quem busca um smartphone de alta performance, especialmente durante essa promoção.