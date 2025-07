Nissan oferece desconto de R$ 34.900 no Sentra Exclusive para PcD

O Nissan Sentra Exclusive está com uma oferta bem tentadora para o público PcD. Durante a campanha de vendas diretas, que vai até o final de julho, essa versão completa do sedã promete agradar quem procura conforto e espaço. Afinal, quem não gostaria de contar com um porta-malas generoso de 466 litros?

Se você se enquadra nas regras, pode levar esse carro para casa com isenção total do IPI. E não para por aí! A Nissan ainda dá um desconto bacana, mas para isso, é preciso passar por uma avaliação médica e ter um laudo que pode ser feito por profissionais do SUS ou credenciados pelo Detran. Assim, fica mais fácil garantir isso!

A versão Exclusive 2.0 CVT, com acabamento interno premium, tem valor de tabela de R$ 195.890,00. Porém, para pessoas com deficiência, o abatimento chega a R$ 15.311 da isenção do IPI, além de um bônus de fábrica de R$ 19.589. Isso faz o preço final ficar em R$ 160.990,00, ou seja, uma economia incrível de R$ 34.900,00. Dá pra carimbar essa economia em uma viagem ou em um acessório para o carro, não é?

Lembre-se que esses valores são para as cores sólidas. Se você, por exemplo, prefere um tom metálico, vai ter que adicionar R$ 2.100 ao preço, e um esquema biton (duas cores) eleva o custo em R$ 3.100. E vale a pena ficar atento: os preços podem variar de acordo com a região.

O Sentra Exclusive vem recheado de itens que fazem a diferença no dia a dia. Tem volante com regulagem de altura e profundidade, ajuste interno dos faróis e ótimos faróis em LED. As rodas de liga leve de 17″ dão um toque especial, enquanto o controle de tração e estabilidade traz mais segurança. Para quem tem crianças, as fixações para cadeirinhas infantis (ISOFIX) são um excelente recurso, e a verdade é que você vai sentir a diferença com os freios a disco nas quatro rodas durante aquela frenagem mais firme.

Dentro, o carro é puro conforto! O ar-condicionado digital automático Dual Zone é um sonho, especialmente nos dias quentes. Os bancos com tecnologia Zero Gravity são muito bem recebidos na hora de pegar a estrada, e o aquecimento nos bancos dianteiros é um charme para os dias frios. A direção elétrica com assistência variável facilita a manobra, e o painel de instrumentos com tela central em TFT de 7″ é super intuitivo.

O modelo ainda traz um piloto automático inteligente, entradas USB diferentes e um sistema de som premium da BOSE com 8 alto-falantes. Já imaginou aproveitar a sua playlist enquanto dirige?

Debruçando sob o capô, o Sentra vem equipado com um motor 2.0 de quatro cilindros. Ele entrega 151 cavalos de potência a 6.000 rpm e torque de 20,3 kgfm a 4.000 rpm. Lembrando que ele funciona apenas com gasolina. É um conjunto que promete não decepcionar, especialmente em viagens longas!

Para resumir: o Sentra Exclusive realmente se destaca em conforto, capacidade e tecnologia. E com a promoção para PcD, quem se enquadra tem a chance de fazer um bom negócio.