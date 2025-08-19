Volkswagen diminui preço do Taos Highline em R$ 33 mil para CNPJ

O Volkswagen Taos Highline está em destaque neste mês, com condições especiais para empresas e produtores rurais. Essa é uma ótima oportunidade para quem busca um SUV que combine estilo e eficiência, e as ofertas continuam as mesmas da campanha de julho.

A versão Highline 250 TSI, que normalmente custa R$ 231.990, pode ser adquirida por apenas R$ 208.791 nesse período, gerando uma economia de nada menos que R$ 23.199. Essa redução é uma ótima pedida, especialmente para aqueles que vão usar o carro para trabalho. A concessionária Norpave confirmou esses preços, mas vale lembrar que podem variar dependendo da sua localização.

Se você está pensando em fazer essa compra, é bom saber que nas concessionárias Volkswagen espalhadas pelo Brasil, você encontra todas as informações necessárias sobre documentos, prazos e opções de financiamento. Assim, fica tudo mais fácil para você realizar a compra do seu novo carro.

## Detalhes do Volkswagen Taos Highline

O Taos Highline é equipado com um motor 1.4 TSI, que entrega 150 cv de potência e um torque de 25,5 kgfm. Isso permite que ele acelere de 0 a 100 km/h em apenas 9,3 segundos — perfeito para quem gosta de sentir a adrenalina nas arrancadas! Com um câmbio automático de 8 marchas, a experiência ao volante é bem suave, ideal para o dia a dia nas ruas movimentadas.

E quem dirige bastante na cidade sabe como é importante contar com um carro econômico. O Inmetro classifica o consumo do Taos em 11,1 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada quando abastecido com gasolina. Agora, se você é fã do etanol, os números caem para 7,7 km/l na cidade e 9,3 km/l na estrada.

## Mundo dos SUVs

Embora o Taos seja uma excelente opção, ele não está entre os líderes de venda no segmento de SUVs. Entre janeiro e julho deste ano, foram emplacadas 9.434 unidades deste modelo. Em comparação, o Toyota Corolla Cross lidera com 36.957 vendas, seguido pelo Jeep Compass e pelo Caoa Chery Tiggo 7.

## Conforto e tecnologia a bordo

Ao entrar no Taos Highline, você já percebe que não se trata de um carro qualquer. O painel de instrumentos digital configurável de 10,25″ e a central multimídia “VW Play” de 10,1″ são detalhes que fazem toda a diferença. Além disso, o carro vem com bancos parcialmente em couro, rodas de liga leve diamantadas de 19″, e até um rack de teto na cor prata.

Se você é do tipo que adora tecnologia, vai curtir a câmera multifuncional, o alerta de ponto cego e a iluminação ambiente no painel e nas portas — pequenas coisas que fazem o trajeto mais agradável, especialmente se você pega muito trânsito.

## Mais detalhes a considerar

Se você está pensando em arrebatar essa oferta, vale lembrar que o preço do Taos Highline pode ser bem vantajoso para quem atende ao CNPJ:

| Configuração | Preço Geral | Preço para CNPJ | Desconto |

|———————|—————|——————|—————–|

| Highline 250 TSI | R$ 231.990,00 | R$ 208.791,00 | R$ 23.199,00 |

Assim, se você está nessa vibe de adquirir o Taos, é uma negação não aproveitar! As concessionárias estão de portas abertas esperando por você.