tecnologia de um país pode influenciar a próxima guerra

À medida que os conflitos na Palestina e Israel, assim como na Rússia e Ucrânia, se intensificam, a preocupação com uma possível 3ª Guerra Mundial não para de crescer. Muitos países estão se mobilizando, ainda que indiretamente, por meio de envio de recursos e armamentos. Essa movimentação tem influenciado decisões globais e gerado apreensão em várias nações.

Entre os países que despertam essa preocupação está a China, que se destaca não apenas pelo seu envolvimento em questões geopolíticas, mas também por suas inovações em tecnologia militar. Uma delas é a aeronave não tripulada Jiu Ta, apresentada no Salão Aeroespacial de Zhuhai em 2024. Conhecida popularmente como “Nave-Mãe”, essa máquina foi projetada para lançar drones e outros equipamentos.

Essa nova tecnologia tem chamado a atenção de militares e analistas de defesa, que a apelidaram de “deusa da guerra”. A razão para isso é simples: a Jiu Ta tem o potencial de transformar a dinâmica dos conflitos, tornando-os muito mais imprevisíveis e desiguais.

Os perigos do Jiu Ta: conheça a tecnologia da China

Uma das características que fazem a Jiu Ta ser tão impressionante é que ela é uma aeronave totalmente autônoma. Ela consegue voar a altitudes de até 15 mil metros, mesmo transportando grandes cargas. Com essa capacidade, a aeronave pode cruzar continentes e se tornar um verdadeiro trunfo em cenários de guerra.

O que realmente destaca a Jiu Ta é sua impressionante capacidade de carga: cerca de seis toneladas de equipamento militar. Essa quantidade já é suficiente para alterar o equilíbrio em um conflito. Mas a verdadeira ameaça vem da sua habilidade de operar em combinação com drones. A Jiu Ta pode lançar até 100 drones ao mesmo tempo, formando enxames aéreos que podem realizar ataques coordenados, monitorar áreas, bloquear sinais de comunicação e até realizar bombardeios precisos.

Outra vantagem da Jiu Ta é a redução de riscos para quem a opera, já que não precisa de pilotos a bordo. Isso aumenta a capacidade ofensiva significativa da aeronave. Para completar, a imprensa militar chinesa afirma que essa tecnologia já está pronta para uso. Essa combinação de autônoma e avançada deixa claro como inovações tecnológicas podem mudar o rumo dos conflitos no mundo.