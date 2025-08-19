Toyota Hilux 2026 cabine simples ganha novo visual

A picape Hilux está prestes a completar 10 anos de mercado em 2025, e, como todo carro que ganha experiências ao longo dos anos, vai passar por uma boa renovação em breve. Mas, calma! Não é uma revolução completa, e sim uma atualização que promete deixar a lembrança da velha conhecida ainda mais atraente. Essa estratégia já foi vista quando a Chevrolet reformulou a S10, então a expectativa é alta.

Atualmente, o modelo de cabine simples ainda tem aquele design de 2015, mais voltado para o trabalho pesado. E olha só: a motorização também é diferente. O motor 2.8 turbodiesel da versão de cabine simples oferece 42,8 kgfm de torque, enquanto as versões mais chiques chegam a impressionantes 50,9 kgfm. Para quem faz muito uso da picape em serviço, esse detalhe faz diferença.

Recentemente, um protótipo da nova Hilux foi flagrado na Tailândia e trouxe algumas surpresas. Os faróis ganharam um desenho mais afilado, com uma grade dianteira que promete ser mais chamativa. Isso sem contar que o capô também parece mais alto, dando um ar mais robusto ao veículo.

Falando em estilo, nas laterais as mudanças são sutis, como novos retrovisores e opções de rodas que podem variar entre ferro e liga leve, dependendo da versão. A opção de cabine simples aqui no Brasil vem com rodas de aço estampado de 17”, algo que provavelmente deve se manter, já que essa configuração é focada mais em uso comercial. Na traseira, as atualizações tendem a ser discretas, com novas lanternas e um para-choque remodelado, mantendo tudo funcional.

Entrando no quesito tecnologia, embora as imagens não tenham mostrado tudo, rumores apontam que a nova Hilux deve vir com um painel atualizado, parecido com o que já vimos no SUV Land Cruiser. Ter uma tela multimídia mais destacada no console central vai ser um baita upgrade, mesmo que nas versões mais simples a tela seja menor.

Essa nova versão, que recebeu o codinome de “Travo”, deve ser lançada na Ásia no segundo semestre de 2025, com a chegada ao Brasil prevista entre 2026 e 2027. A produção continua na Argentina, então vamos ficar de olho nas novidades que estão por vir.

É sempre interessante ver como as montadoras evoluem seus modelos, não é mesmo? A Hilux promete manter sua tradição como um verdadeiro coringa tanto para o trabalho quanto para o passeio.