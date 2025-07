Volkswagen diminui preço do Nivus Comfortline para PcD

O Volkswagen Nivus Comfortline, um SUV que está fazendo barulho no Brasil, está com uma super oferta para o público PcD neste mês de julho. Pois é, quem está pensando em trocar de carro agora pode aproveitar condições bem interessantes.

Para quem se enquadra na categoria de pessoas com deficiência, a isenção total do IPI é uma mão na roda. Além disso, a própria Volkswagen está oferecendo um desconto adicional. Para conseguir isso, é necessário apresentar um laudo médico feito por um profissional do SUS ou por um especialista credenciado pelo Detran. Então, é bom se planejar e fazer essa avaliação.

Se você está curioso sobre como funciona esse processo, a dica é ir a uma concessionária da Volkswagen. Eles poderão te explicar quais doenças fazem você se qualificar para a isenção, além de informar sobre toda a documentação necessária e os prazos envolvidos. Quem sabe você pode sair com um carro novo no final do processo!

Falando em preços, o Nivus Comfortline 200 TSI normalmente sai por R$ 143.490,00. Mas, para quem tem direito à isenção, o valor pode cair para R$ 117.577,84! É um baita desconto de R$ 25.912,16. E quem confirmou essa informação foi a concessionária Norpave.

Agora, sobre as vendas do Nivus, de acordo com a Fenabrave, ele teve um desempenho bastante positivo em junho, com 4.791 unidades vendidas. Mas não foi o suficiente para superar o Fiat Fastback, que ficou na frente com 4.930 unidades, mostrando que a competição está bem acirrada.

Em relação aos atributos do Nivus Comfortline, ele vem bem equipado: rodas de liga leve de 16″, sensores de estacionamento traseiros e um sistema de som touchscreen “VW Play” de 10″. Já imaginou como deve ser ouvir suas músicas favoritas com uma boa qualidade de som enquanto dirige? E ainda tem 6 airbags, ar-condicionado Climatronic e banco do motorista com ajuste milimétrico, garantindo conforto a quem está ao volante.

E não é só isso! O carro também tem carregamento por indução, câmera de ré para manobras mais seguras e um painel de instrumentos digital de 8″. Sem contar que o Nivus segue os padrões modernos de segurança com o sistema ISOFIX para fixação de assentos infantis. No dia a dia, isso pode fazer toda a diferença, principalmente se você dirige com crianças a bordo.

Se você está considerando esse modelo, dá só uma olhada na tabela abaixo, onde os preços do Nivus Comfortline com as condições especiais para PcD estão bem claros:

| Configuração | Preço Geral R$ | Preço para PcD R$ | Descontos R$ |

|——————–|—————-|——————-|———————|

| Comfortline 200 TSI | 143.490,00 | 117.577,84 | 25.912,16 |

Com todas essas condições e um carro tão bem equipado, o Nivus Comfortline certamente merece sua atenção. É uma boa oportunidade para quem busca um SUV com estilo e tecnologia!