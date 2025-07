Volkswagen oferece desconto de R$ 28 mil no Virtus Highline para PcD

O Volkswagen Virtus Highline está na mira de quem busca um carro com condições especiais para pessoas com deficiência (PcD). Essa iniciativa permite que você adquira um carro novo com isenção de impostos, e fica ativo até o dia 31 de julho. Se você ama carros, vai adorar saber que essa versão tem um câmbio automático que facilita a vida, uma lista cheia de itens de série e um porta-malas com nada menos que 521 litros. Praticamente um sonho para quem gosta de viajar!

Com as isenções, você pode adquirir o modelo com desconto total do IPI. Para garantir esse benefício, é preciso passar por uma avaliação médica e apresentar um laudo de profissionais do SUS ou credenciados ao Detran. Não tem como não pensar na praticidade disso tudo, especialmente se você já se viu lutando com burocracias na hora de comprar um carro.

Se você está interessado, a dica é dar uma passada em uma concessionária Volkswagen. Assim, você consegue todos os detalhes sobre o processo, os documentos necessários, prazos de entrega e opções de financiamento. E não se esqueça: os preços podem variar de acordo com a sua localização, então é bom ficar atento.

A versão Highline com motor 200 TSI e câmbio automático é oferecida a R$ 155.490,00 para o público em geral. Mas, para PcD, o valor com todas as isenções e bônus chega a R$ 127.410,82. Isso significa uma economia de R$ 28.079,18 — uma oportunidade e tanto!

Falando dos recursos, o Virtus Highline não decepciona. Ele vem equipado com rodas de liga leve aro 17″, sensores de chuva e crepuscular, além dos sensores de estacionamento na frente e atrás. O sistema Start-Stop é prático para quem enfrenta muito trânsito, e o detector de fadiga ajuda a manter a segurança. A central multimídia “VW Play”, com tela touchscreen de 10,1″, é uma ótima companheira para conectar seu smartphone via App-Connect.

A Volkswagen também pensou em conforto e segurança. O modelo conta com seis airbags, ar-condicionado digital com filtro de poeira, e ainda bancos revestidos em material premium. Para quem preocupa-se com a estrada, o assistente de permanência na faixa é um recurso bem-vindo.

Na parte de tecnologia, imagine carregar seu celular por indução enquanto dirige. Além disso, o controle eletrônico de estabilidade e o bloqueio eletrônico do diferencial garantem uma experiência de direção mais controlada. É, definitivamente, um carro que traz boa tecnologia e conforto!

E não para por aí! A câmera multifuncional e os faróis de LED tornam as noites mais seguras. O sistema ISOFIX para cadeirinhas infantis é um detalhe que pode fazer a diferença para quem viaja com crianças. E o painel de instrumentos digital de 10,25” adiciona um toque moderno ao interior.

Quem está de olho no Virtus Highline para PcD tem uma excelente opção nas mãos, cheia de vantagens para quem quer praticidade e conforto. De fato, esse carro tem muito a oferecer, e vale a pena conferir de perto.