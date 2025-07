Ofertas do Amazon Prime Day 2025: até 75% de desconto em eletrônicos e roupas

Amazon Prime Day 2025: Ofertas Imperdíveis de Compras

O Amazon Prime Day 2025 está prestes a começar. O evento de compras anual da Amazon na Índia terá início à meia-noite de hoje, 12 de julho, e seguirá até 14 de julho, oferecendo aos consumidores 72 horas de promoções emocionantes e entretenimento de qualidade.

Nesta nona edição do Prime Day, os consumidores encontrarão ótimas opções de produtos em diversas categorias, que vão desde smartphones e eletrônicos a moda e utensílios para a casa. Se você planeja atualizar seus aparelhos tecnológicos ou renovar seu guarda-roupa, este é o momento ideal para aproveitar os descontos significativos.

O que está por vir?

Durante o Prime Day, a Amazon anunciou o lançamento de mais de 400 novos produtos. Além disso, haverá estreias de 17 novos títulos na plataforma de streaming Prime Video. Membros do Prime poderão desfrutar de economias extras de 10% ao usar cartões de crédito e débito do ICICI Bank e do SBI, além de opções de pagamento em parcelas.

Destacamos algumas das principais ofertas que estarão disponíveis:

Smartphones e Acessórios

Os amantes de tecnologia poderão encontrar os últimos lançamentos de marcas renomadas, como:

Samsung Galaxy M36 5G

OnePlus Nord 5

OPPO Reno14 Series

Os consumidores poderão obter descontos de até 40% em smartphones e acessórios, além de condições especiais de pagamento, que incluem troca de aparelhos antigos e facilidades de parcelamento.

Eletrônicos, Laptops e Tablets

As principais marcas estarão representadas, com ofertas que podem chegar até 80% de desconto em eletrônicos. Os clientes encontrarão laptops da HP, Dell, Apple e muito mais, além de acessórios como fones de ouvido e câmeras.

Entretenimento em Casa

Grandes oportunidades também estarão em destaque nas ofertas de televisores. Os consumidores podem economizar até 65% em modelos de marcas como Sony, Samsung e LG. Com promoções adicionais, é possível obter descontos e vantagens como trocas e garantia estendida.

Eletrodomésticos

Os amantes de eletrodomésticos poderão desfrutar de até 65% de desconto em produtos de marcas como LG e Samsung. Isso inclui geladeiras, máquinas de lavar e ar-condicionado, com descontos adicionais em troca de aparelhos antigos.

Moda e Beleza

No setor de moda e beleza, as promoções variam de 50% a 80% em mais de 500 mil produtos, que incluem roupas, calçados e cosméticos de grandes marcas. Membros do Prime terão acessos antecipados a lançamentos exclusivos.

Produtos do Dia a Dia

O Amazon Fresh oferecerá até 50% de desconto em produtos essenciais, além de cashback de R$400 e entrega em até 2 horas.

Livros e Brinquedos

Os fãs de leitura e de itens para crianças terão até 75% de desconto em livros, brinquedos e produtos de entretenimento.

Dispositivos Inteligentes

Os dispositivos Echo e o Kindle terão descontos significativos, oferecendo opções atraentes para quem busca tecnologia que facilite o dia a dia.

Participação no Cartão Amazon Pay

Os clientes poderão desfrutar de um desconto instantâneo de 5% em compras feitas com Amazon Pay, além de cashback ilimitado em compras específicas.

Acesso ao Amazon Business e Ofertas Locais

Empresas e consumidores poderão se beneficiar de ofertas de até 70% em produtos variados, com descontos adicionais para compras em grande volume.

Como Participar

Para aproveitar ao máximo o Amazon Prime Day, basta se tornar um membro do Prime. Existem diferentes opções de assinatura, com benefícios de compra e entretenimento.

As ofertas de Prime Day são uma oportunidade única para os consumidores economizarem em produtos desejados, com uma experiência de compra facilitada e divertida. Prepare-se para começar sua jornada de compras e não perca essas promoções incríveis que estarão disponíveis nos próximos dias.