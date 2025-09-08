Mundo Automotivo

Volkswagen dá desconto de R$ 17 mil no T-Cross Extreme 2026

Volkswagen aplica R$ 17 mil de desconto até o fim do mês no T-Cross Extreme 2026
Crédito da imagem: Faria Vw Catanduva

A Volkswagen chegou com uma super promoção para quem está de olho no T-Cross Extreme 2026! São até R$ 17 mil de desconto até o final de setembro. Isso mesmo, se você está pensando em trocar seu carro usado por esse SUV, o preço sugerido despenca de R$ 196.990 para R$ 179.990. Uma boa pedida para quem quer um carro espaçoso e cheio de estilo.

Se você optar pelo financiamento, a entrada vai ser de R$ 118.194, ou seja, 60% do valor total. Depois disso, são 30 parcelas de R$ 2.735,58 com taxas zero de juros — mas é bom lembrar que o Custo Efetivo Total pode aumentar por conta de taxas como IOF e cadastro, levando o valor final a aproximadamente R$ 200.262.

Agora, falando do que realmente importa: o motor. O T-Cross Extreme mantém o conhecido 1.4 TSI flex, que entrega 150 cavalos e 25,5 kgfm de torque — tanto no etanol quanto na gasolina. O câmbio é automático de seis marchas, e ele vai de 0 a 100 km/h em uns impressionantes 8,6 segundos. A gente sabe que esse tipo de performance é uma mão na roda no trânsito carioca, né?

Quando o assunto é consumo, estamos falando de números bem interessantes. Em ambiente urbano, você faz cerca de 8,1 km/l com etanol e 11,7 km/l com gasolina. Nas estradas, esses números parecem mais otimistas: até 9,8 km/l com etanol e 14 km/l com gasolina. Quem dirige muito faz questão de economizar na bomba e esse T-Cross parece entregar bons resultados.

Desde janeiro até agosto de 2025, o Volkswagen T-Cross se consolidou como o SUV mais querido do Brasil, com nada menos que 61.256 unidades vendidas. O Hyundai Creta e o Toyota Corolla Cross também estão na disputa, mas o T-Cross ainda brilha na frente.

Agora, se você está se perguntando sobre o que vem por dentro do T-Cross Extreme 2026, prepare-se! Ele traz um painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas e bancos revestidos em couro. E não para por aí: você ainda ganha rodas de liga leve de 17 polegadas, câmera de ré e uma central multimídia VW Play Connect com uma tela de 10,1 polegadas — perfeita para aquele Spotify nas viagens.

Iluminação LED para a placa traseira, carregador de celular por indução e sensores de estacionamento são apenas alguns dos mimos que este SUV oferece. Ah, e a iluminação interna e os comandos no volante para troca de marchas garantem que você se sinta no controle total durante a condução.

Para segurança, o T-Cross Extreme vem recheado. São seis airbags, direção elétrica e até um detector de fadiga — um recurso importante, especialmente em longas viagens. Além disso, ele já vem com fixação para cadeirinhas infantis, pensando no conforto da família toda.

Em resumo, se você ainda não testou o T-Cross Extreme 2026, talvez seja a hora de dar uma volta e ver se ele combina com você. Afinal, com tantas opções e essas promoções, vale a pena conferir de perto!

