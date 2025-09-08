Chevrolet Spark EUV será produzido no Brasil em antiga fábrica Troller

O Chevrolet Spark EUV acaba de ser lançado no Brasil e promete ser uma das opções elétricas mais acessíveis do mercado, com um preço de lançamento especial de R$ 159.990. Ele é importado da China e, apesar disso, pode passar por algumas taxações quando chegar às concessionárias. Mas a boa notícia é que a General Motors já planeja montagem nacional desse modelo, algo que deve começar em breve.

Santiago Chamorro, o presidente da GM para a América do Sul, revelou que a montagem será feita em regime SKD, ou seja, o carro chegará parcialmente montado da China e será finalizado em parceria com a ComExport, na ex-fábrica da Troller, em Horizonte, Ceará. A ideia é montar até 400 unidades por mês, mas a capacidade pode ser aumentada rapidamente, caso a demanda cresça.

Conhecendo o Spark EUV

O Chevrolet Spark EUV é um SUV compacto, com 4.003 mm de comprimento e 1.760 mm de largura. Embora não seja um carro pensado para aventuras off-road, ele possui bons ângulos de ataque e saída, permitindo lidar com rampas e buracos que encontramos nas cidades. O design é moderno e atraente, com linhas robustas e iluminação full LED, além de rodas de 16 polegadas. Você pode escolher entre seis cores, com opções de teto contrastante nas versões mais vibrantes.

Por dentro, o espaço é bem aproveitado. O porta-malas tem capacidade de 355 litros, que pode crescer para até 916 litros com os bancos rebatidos. Além disso, há 35 litros extras no compartimento dianteiro, perfeito para pequenos itens. O painel digital de 8,8” e a tela da central multimídia de 10,1” trazem conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, transformando cada viagem em uma experiência conectada.

Segurança e Tecnologia

O Spark EUV não economiza em segurança. Ele vem equipado com seis airbags, além de recursos como câmera 360°, sensor de chuva e um sistema que ajuda na partida em rampas. Outro destaque é o pacote Chevrolet Intelligent Driving, que reúne sistemas avançados como controle de cruzeiro adaptativo e frenagem automática de emergência. E quem já pegou trânsito sabe que um câmbio esperto faz toda a diferença, não é mesmo?

O interior foi projetado para quem gosta de tecnologia e conforto. O ar-condicionado digital tem modos automáticos e a opção de “Modo DJ” deixa a experiência de escutar música ainda mais divertida. E claro, a conectividade é fundamental, garantindo que você possa ouvir suas rádios favoritas do mundo todo.

O Que Esperar do Desempenho

Sob o capô, o Spark EUV conta com um motor elétrico que entrega 101 cv e torque imediato de 18,4 kgfm. A energia vem de uma bateria de 42 kWh, que oferece uma autonomia de até 258 km, podendo superar os 300 km em trajetos urbanos, graças à regeneração de energia durante a condução. Para recarregar, você pode utilizar corrente alternada (AC) de até 6,6 kW ou corrente contínua (DC) de até 50 kW, permitindo uma recarga rápida de 30% a 80% em apenas 35 minutos.

Com tudo isso, o Chevrolet Spark EUV aparece como uma excelente opção para quem busca um carro elétrico, prático e cheio de tecnologia no dia a dia, preparando o terreno para um futuro mais sustentável nas ruas brasileiras.