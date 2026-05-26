Sheron Menezzes será médica em ‘Por Você’, novo drama familiar

A maternidade inesperada será um dos principais temas da nova novela das 19h da Globo, chamada “Por Você”. A trama gira em torno de Bela, interpretada por Sheron Menezzes, que passa por uma grande transformação após assumir a responsabilidade dos quatro filhos de Juli, sua melhor amiga, em razão de um acidente.

Bela é apresentada como uma ginecologista e obstetra de sucesso, com uma carreira sólida e marcada por sua independência. Esta mudança repentina em sua vida promete trazer muitos desafios emocionais e familiares.

O cenário hospitalar será também um campo de rivalidade. Alinne Moraes dará vida a Vanessa, a antagonista da história e médica que entra em conflito com Bela. Vanessa é filha de Pérola, interpretada por Renata Sorrah, que é a proprietária do hospital onde grande parte da trama se desenvolve.

As tensões não se restringem apenas ao ambiente de trabalho. Vanessa é casada com Gabriel, personagem de Thiago Lacerda, que foi ex-noivo de Bela. Esse triângulo amoroso irá intensificar a rivalidade entre as duas médicas, adicionando uma camada pessoal ao conflito.

O elenco de “Por Você” conta com atores de diferentes gerações, entre eles José de Abreu, Reginaldo Faria, Antonio Pitanga, Regiane Alves, Giovanna Grigio e Milhem Cortaz, entre outros. A diversidade do elenco promete enriquecer a narrativa da novela.

A criação e o roteiro da novela são de responsabilidade de Dino Cantelli e Juliana Peres, com a colaboração de um time de roteiristas, incluindo Cleissa Martins e Fausto Galvão. A direção artística será feita por André Câmara, enquanto Jeferson De será responsável pela direção geral da obra.

Produzida nos Estúdios Globo, a novela está com sua estreia programada para o segundo semestre de 2026. “Por Você” promete abordar a vida de Bela sob diferentes aspectos, como sua carreira médica, relações pessoais e os conflitos que surgirão no ambiente hospitalar.