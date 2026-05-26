Netflix investe em drama médico brasileiro com Clara Moneke

A plataforma de streaming anunciou uma nova série brasileira chamada MED, que irá explorar a vida de estudantes de medicina em um hospital universitário. Este projeto marca a entrada da Netflix no gênero de drama médico, que já é muito popular em outros países.

As gravações da série começaram em 25 de setembro. Diferente de produções anteriores, MED não se concentrará apenas em casos clínicos. A série vai mostrar também as escolhas pessoais, os conflitos éticos e a pressão que os estudantes enfrentam durante a formação na área médica.

A atriz Clara Moneke será a protagonista, um papel que representa um passo significativo na carreira dela, especialmente após seu crescimento no mundo das novelas e em outras produções de streaming. Ela estará acompanhada de um elenco composto por Ricardo Reis, Pedro Goifman, Gabriela Mag, Gisela Gáti, Humberto Morais e Fábio Scalon, formando um grupo que vivenciará juntos as intensas experiências do internato.

Nos bastidores, a produção é responsabilidade da Paranoïd Filmes, com a criação e direção geral a cargo de Ana Petta e Helena Petta. O roteiro é escrito por uma equipe que inclui Victor Hugo Valois, Thays Berbe, João Costa Van Hombeeck e Aline Portugal, sob a supervisão de Gustavo Bragança.

A série chega em um momento em que os dramas hospitalares são uma tendência no streaming, atraindo atenções por mesclar tensão profissional com dilemas humanos e relações interpessoais. Apesar de já estar em fase de produção, a Netflix ainda não anunciou a data de estreia de MED.