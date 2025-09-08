Trabalhe na Shopee: salários de até R$ 4.981 e bons benefícios

Com a popularidade em alta, a Shopee está ampliando sua equipe e buscando novos talentos, especialmente para o setor logístico, por meio da Gi Group. Para quem é de São Paulo ou nas proximidades, a oportunidade é ainda mais atraente, com cerca de 400 vagas disponíveis.

As condições de trabalho incluem remuneração atrativa e outros benefícios, mostrando o esforço da empresa em consolidar sua presença no Brasil. Se você tem interesse em ingressar no mercado, essa pode ser uma boa oportunidade.

As vantagens

Entrar no processo seletivo da Shopee é uma chance valiosa para quem está em busca de uma nova oportunidade. Desde que chegou ao Brasil em 2019, a empresa tem se expandido rapidamente e ganhando a preferência de muitos usuários. Os anúncios de vagas são atraentes e variam bastante, chamando a atenção de candidatos em potencial.

As vagas no setor logístico visam acelerar o fluxo de entregas, oferecendo prazos curtos aos clientes. Para se candidatar, é necessário ter ensino fundamental completo e ser maior de 18 anos. O trabalho será presencial, o que pode ser uma boa alternativa para quem busca um emprego mais dinâmico.

Atividades e contratação

As funções incluem descarregamento, organização de produtos, análise de documentação e uso de sistemas para gerenciamento. Além disso, o profissional terá a oportunidade de colaborar em diversas tarefas, o que pode enriquecer sua experiência na área. O modelo de contratação é CLT e, embora seja temporária, existe uma boa chance de efetivação.

O contrato inicial será de 180 dias, durante os quais a empresa avaliará o comprometimento e o desempenho de cada profissional. O salário inicial é de R$ 2.185, um valor que se destaca em relação a outras oportunidades similares no mercado. Os turnos de trabalho são organizados em escalas de 6×1 e 5×2.

Benefícios extras

Além do salário, a Shopee oferece alguns benefícios interessantes. Há vale-transporte disponível, com opções de fretado ou vale-combustível. Os colaboradores também contarão com seguro de vida e convênios de saúde, caso sejam efetivados.

Para se candidatar, basta preencher um formulário pela Gi Group, onde também serão realizadas entrevistas e testes em grupo. Portanto, se essa oportunidade chamou a sua atenção, vale a pena correr atrás!