números consolidados de 25/05/2026 disponíveis agora

Na última segunda-feira, 25 de maio de 2026, os dados de audiência do dia revelaram várias movimentações importantes entre as emissoras de televisão no Brasil.

O programa Primeiro Impacto, exibido pelo SBT, se destacou ao alcançar picos de 5 pontos, um índice relevante que não era registrado pela emissora na faixa da manhã há algum tempo. Esse desempenho é um sinal positivo para a programação do SBT, especialmente no horário matutino.

Por outro lado, o reality show Quem Ama Cuida também alcançou um novo recorde de audiência, porém, ainda ficou atrás do icônico Jornal Nacional, que segue sendo um dos favoritos do público. Este fato evidencia a constante competitividade entre os programas de diferentes emissoras.

Na madrugada, o programa Galvão FC não conseguiu manter a audiência e, como resultado, prejudicou os índices do SBT nesta faixa horária, não conseguindo superar a audiência do Programa do Ratinho.

Na Record, o Cidade Alerta SP foi um destaque, apresentando um bom desempenho no horário. O programa conseguiu conquistar uma boa audiência, reforçando sua posição como uma das principais atrações da emissora.

As audiências de outros programas, como o Bom Dia SP, que obteve 8,0 pontos, e o Jornal Hoje, com 10,4 pontos, mostram os altos índices de vários programas da Globo. Em especial, o Vale a Pena Ver de Novo teve um bom resultado com 15,1 pontos, reforçando a popularidade de novelas do passado.

A tabela de audiência mostrou que, na Globo, programas como SP1 e SP2 se destacaram com 10,6 e 20,3 pontos, respectivamente. Já na Record, o Cidade Alerta SP registrou 8,3 pontos, evidenciando a audiência estável do programa.

No SBT, a situação se apresentou um pouco mais desafiadora, com o programa Primeiro Impacto marcando 4,3 pontos, e o Galvão FC alcançando apenas 2,2 pontos, refletindo uma luta contínua para manter espectadores durante a madrugada.

Essas informações provêm de medições realizadas na Grande São Paulo, onde 1 ponto de audiência equivale a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados. Esses dados são importantes para o mercado publicitário, pois ajudam a entender as preferências do público e a efetividade de cada programação.