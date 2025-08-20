Volkswagen chega a 26 milhões de veículos produzidos no Brasil

A Volkswagen do Brasil acaba de alcançar um feito impressionante: são 26 milhões de veículos produzidos em suas mais de sete décadas de história no país. Esse marco foi registrado na fábrica da Anchieta, com a produção de um Polo, que, por sinal, está bombando nas vendas e permanece como o carro de passeio mais vendido do Brasil há quatro meses seguidos.

O Polo, que está completando 50 anos de carreira mundial, não é só sucesso local. Ele já ultrapassou 20 milhões de unidades emplacadas ao redor do globo e, por aqui, já soma mais de um milhão de unidades produzidas. Para quem é fã do modelo, é legal saber que ele é fabricado em duas localidades: São Bernardo do Campo e Taubaté. Isso faz dele um grande destaque na linha nacional da montadora. E se você curte SUVs, não pode deixar de notar o Novo T-Cross, que é o SUV mais vendido do Brasil, com 53,5 mil unidades comercializadas entre janeiro e julho deste ano.

Falando em resultados, julho foi um mês histórico também na questão das vendas. A marca emplacou 41,6 mil veículos, o melhor resultado mensal em mais de uma década. No total, entre janeiro e julho, foram 227 mil veículos vendidos, garantindo à Volkswagen a vice-liderança de mercado com 16% de participação. Para quem divide a experiência entre ótimas estradas e um carro confiável, esse desempenho não é surpresa.

E não é só no Brasil que a Volkswagen está se destacando. A marca é a maior exportadora do setor automotivo brasileiro, com mais de 4,3 milhões de veículos enviados ao exterior desde 1970. Em 2025, o crescimento nas exportações foi de 45%, com 67,7 mil unidades até julho, principalmente para países como Argentina, México, Colômbia e até reativando vendas para alguns países da África.

Para sustentar esse crescimento todo, a Volkswagen anunciou um investimento robusto de R$ 20 bilhões na América do Sul até 2028, e R$ 16 bilhões desse montante vão direto para o Brasil. São previstos 21 lançamentos, incluindo veículos híbridos e novos projetos desenvolvidos aqui mesmo. Um dos carros que já está fazendo sucesso é o Volkswagen Tera, que bateu recordes com 12 mil pedidos em apenas 50 minutos de lançamento.

Com fábricas em várias cidades, como São Bernardo do Campo, Taubaté, São José dos Pinhais e São Carlos, a Volkswagen continua investindo em inovação e eletrificação. Ciro Possobom, presidente da marca no Brasil, comentou que, ao alcançar os 26 milhões de veículos, estamos celebrando um legado, mas também olhando para o futuro com grandes expectativas.

Se você é fã da marca, com certeza tem muitas novidades para esperar nos próximos anos. É emocionante acompanhar como a Volkswagen se reinventar e continua a fazer parte da vida dos brasileiros apaixonados por carros.