Ameba comedora de cérebros identificada em água potável

Na Austrália, uma ameba chamada Naegleria fowleri está dando o que falar entre os serviços de saúde. Essa criatura, que pode afetar o cérebro, é rara, mas sua presença é motivo de preocupação. Recentemente, ela foi encontrada em água potável em Queensland, e as autoridades estão investigando mais a fundo.

A questão é que, apesar de a contaminação ser um risco, a maioria das pessoas ainda pode consumir a água normalmente. O problema surge especialmente se a água entrar em contato com o nariz. A ameba pode causar uma doença chamada meningoencefalite amebiana primária, que é bastante séria.

O alerta

Por conta do risco, os moradores estão sendo aconselhados a evitar que a água chegue perto do nariz. O Conselho de Murweh Shire fez um alerta sobre o contato com o sistema de água potável. A Naegleria fowleri não se limita apenas a corpos de água doce, mas também pode ser encontrada em superfícies que não são bem higienizadas.

Ela thrive em temperaturas que variam de 25º C a 40º C. Se alguém beber água contaminada e acabar deixando ela passar pelo nariz, a ameba pode se mover rapidamente em direção ao cérebro, causando danos sérios. Até o momento, não houve casos confirmados de infecção na região, de acordo com as informações divulgadas. Contudo, as crianças são as mais vulneráveis a essa ameaça.

Desde o ano 2000, a Austrália registrou cinco casos de meningoencefalite amebiana primária, e todos resultaram em óbito. Os sintomas geralmente aparecem entre três e sete dias após a infecção. As vítimas podem sentir dores de cabeça intensas, febre, rigidez no pescoço e grande cansaço, acompanhados de confusão mental. Em casos mais graves, podem surgir vômitos, alucinações e convulsões, afetando também os sentidos de paladar e olfato.

Por tudo isso, é fundamental procurar ajuda médica rapidamente se alguém apresentar esses sinais.