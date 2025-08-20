GWM avalia nova fábrica no Brasil para reduzir custo de carros

Na semana passada, a GWM (Great Wall Motor) fez um movimento e tanto no Brasil, inaugurando sua primeira fábrica em Iracemápolis, em São Paulo. O evento foi chique, com a presença do presidente Lula e a revelação do Haval H6 GT híbrido plug-in, que representa o início das atividades da marca no país. E o melhor? Já rolam conversas sobre uma segunda unidade fabril por aqui, segundo a Bloomberg.

Essa nova fábrica pode começar a sair do papel bem rápido. O diretor de assuntos institucionais, Ricardo Bastos, disse que a GWM está em contato com vários estados que apresentaram propostas, incluindo São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo. Eles estão considerando adquirir uma planta já existente ou até mesmo construir uma nova do zero. Pensar em expansão é sempre animador, especialmente para nós, amantes de carros.

Um ponto interessante é que, neste momento, a GWM enfrenta um desafio no mercado brasileiro. Seus modelos atuais têm preços acima de R$ 200 mil, enquanto a média dos carros 0km gira em torno de R$ 150 mil. A série especial HEV One do Haval H6, por exemplo, está na faixa dos R$ 199 mil. Para se destacar, a GWM precisa oferecer itens mais acessíveis, como um SUV menor que o Haval H6 ou uma picape que vá de encontro às necessidades do mercado.

O Haval H4, que seria um compacto no segmento dos SUVs, já está disponível em países da América Latina como Chile. Ele conta com um motorização que combina um propulsor 1.5 turbo a gasolina e um motor elétrico, oferecendo uma boa performance para o dia a dia. Agora, para quem tá de olho nas opções elétricas, tem também o Ora 03, que parte de R$ 154.000.

Na fábrica de Iracemápolis, a expectativa é que até o final do ano, cerca de mil empregos diretos sejam criados, podendo chegar a mais de 2.000 quando a produção começar a incluir exportações para a América Latina. E tem mais! Um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) será instalado ao lado da fábrica, focando na adaptação dos veículos às peculiaridades das estradas brasileiras. O legal é que vão trabalhar com tecnologia flex, algo que muitos motoristas brasileiros adoram.

### A Fábrica de Iracemápolis

A GWM não está poupando esforços. A nova unidade já com 600 trabalhadores, deve reforçar a mão de obra ainda mais. Eles optaram por um sistema de produção “peça por peça”, que envolve mais as fábricas locais. Isso significa que a pintura e alguns componentes já têm um “toque” brasileiro, algo que certamente ajuda na aceitação dos modelos por aqui.

A GWM tem mais de 110 empresas cadastradas para fornecer diversos componentes, e várias já estão ajudando na produção. Parcerias com grandes nomes como Basf e Bosch garantem qualidade e inovação aos novos modelos. E quem não aprecia um carro que tem um pedacinho da nossa terra, não é mesmo?

### Novidades à Vista

Enquanto a GWM planeja lançar uma linha mais econômica, os próximos lançamentos prometem elevar a adrenalina. Em setembro, teremos mais detalhes sobre o Haval H9 e a picape Poer P30, que devem chegar com motor 2.4 turbodiesel, câmbio automático de nove marchas e tração 4×4. Essa combinação promete performance de sobra para aventuras off-road e rodovias.

Enquanto aguardamos essas novidades, é bom se preparar, pois a pré-venda para esses modelos já começou. A estratégia é bem ousada, e isso nos faz crer que a GWM vai se destacar no mercado brasileiro. O que você acha de tudo isso? Pode ser que em breve a gente veja mais opções e inovação nas ruas!