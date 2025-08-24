Volkswagen apresenta Amarok 2026 com Arla 32 e edição limitada

A Volkswagen Amarok V6 2026 chegou de volta ao mercado brasileiro, após um tempinho fora de estoque que deixou os fãs da picape ansiosos. E como toda boa picape, a Amarok traz algumas novidades bacanas para quem não perde a chance de pegar a estrada.

Dentre as atualizações, um destaque é a tão esperada Edição Limitada Barretos 70 Anos. Essa edição especial celebra a famosa Festa do Peão de Barretos e, por ser uma série bem exclusiva, são apenas 200 unidades disponíveis. Se alguém estava de olho, é bom correr, porque foram vendidas rapidamente a R$ 389.990.

O que torna essa edição especial ainda mais interessante são os itens exclusivos. Ela vem com capota marítima e até um amortecedor na tampa da caçamba — um toque que facilita a vida na hora de carregar as coisas. Além disso, traz emblemas comemorativos e uma plaqueta numerada, tudo isso para deixar a picape com uma cara única. Por dentro, ela não decepciona, mantendo os equipamentos da versão topo de linha, como ar-condicionado digital, uma central multimídia de 9 polegadas e bancos de couro parciais.

Em termos de desempenho, a Amarok continua com seu motor V6 3.0 turbodiesel de 258 cv e um torque robusto de 59,1 kgfm. Para quem curte dirigir em estradas, o câmbio automático de 8 marchas e a tração integral permanente garantem uma experiência bem agradável. A caçamba não fica atrás, com capacidade para 1.141 litros e uma capacidade de carga de 1.105 kg. Ideal para levar tudo que a gente precisa nas aventuras de fim de semana.

A linha 2026 da Amarok também traz outras opções: temos a Comfortline por R$ 339.990, a Highline por R$ 356.990 e a Extreme por R$ 379.990. E para deixar tudo ainda melhor, você pode optar por itens como a capota marítima, um pacote Dark e o sistema Safer Tag, focado na segurança.

E tem mais! A próxima geração da Amarok já está confirmada para 2027. Com um projeto desenvolvido junto à chinesa SAIC, ela promete um tamanho maior e até uma versão híbrida. Fica a expectativa de como será a nova Amarok, mas ainda não se sabe se o motor V6 turbodiesel vai continuar nesse novo modelo.

Assim, a Volkswagen Amarok V6 2026 traz não só nostalgia para os fãs, mas também uma série de recursos que vão continuar encantando quem pega a estrada de picape.