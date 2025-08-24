Notícias

Bactérias intestinais podem afetar seu sono e descanso

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 19 minutos atrás
1 minuto de leitura
Noites em claro? Bactérias intestinais podem estar destruindo seu descanso
Noites em claro? Bactérias intestinais podem estar destruindo seu descanso

Muita gente acaba enfrentando dificuldades para dormir, mesmo sabendo que um bom sono é vital para a recuperação do corpo. O que poucos sabem é que vários fatores podem influenciar a qualidade do nosso descanso.

Um estudo recente, publicado na revista General Psychiatry, trouxe uma novidade interessante: o intestino pode ter um papel na insônia. Isso se deve, principalmente, à ação das bactérias que habitam essa parte do corpo.

Os pesquisadores coletaram dados de mais de 300 mil pacientes e encontraram indicativos de que a composição do microbioma intestinal pode interferir no sono. Os resultados mostraram que pessoas com insônia apresentavam níveis mais altos de 12 tipos de bactérias e, em contrapartida, níveis muito baixos de 7 outras.

Da análise, ficou claro que 14 grupos de bactérias, identificados no estudo, podem aumentar o risco de insônia em até 4%. No entanto, ainda não se chegou a uma explicação definitiva para essa relação. Entre as possíveis teorias, estão questões como a regulação do sistema imunológico, processos inflamatórios e até mesmo alterações nos níveis de serotonina e dopamina.

Como melhorar a relação intestino-sono? Dicas para garantir um bom descanso

Apesar de ainda não termos uma explicação exata sobre como as bactérias intestinais influenciam o sono, o que sabemos é que cuidar da saúde da nossa flora intestinal é essencial, especialmente para ter um descanso de qualidade. Afinal, um intestino desregulado pode gerar desconfortos que atrapalham não só o dia a dia, mas também as noites de sono.

Aqui vão algumas dicas práticas para melhorar essa conexão entre intestino e sono:

  • Alimentação saudável: Inclua na sua dieta alimentos ricos em fibras e probióticos. Eles ajudam a manter o intestino em dia e ajudam no descanso.
  • Exercícios físicos: Encontrar um tempo para se movimentar regularmente é essencial. Além de melhorar o funcionamento do intestino, a atividade física também contribui para um sono mais reparador.
  • Hábitos de sono: Estabelecer uma rotina para dormir e acordar ajuda a regular a microbiota intestinal. Tente ir para a cama e acordar sempre no mesmo horário.
  • Fazer exames de rotina: Sempre que possível, é importante consultar um médico para monitorar a saúde do intestino. Exames de rotina podem ajudar a detectar problemas antes que se tornem mais sérios.
Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 19 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Série curta e intensa com apenas 5 episódios

Série curta e envolvente com apenas 5 episódios

49 minutos atrás
pedra do espaço mais antiga que a Terra atinge residência

Pedra espacial mais antiga que a Terra chega a residência

1 hora atrás
Motores de caças, Caminhões, jatos

Russos adaptam motores de caças para limpar pistas congeladas

1 hora atrás
Motores de caças, Caminhões, jatos

Russos adaptam caças em caminhões para limpar pistas congeladas

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo