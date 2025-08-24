Bactérias intestinais podem afetar seu sono e descanso

Muita gente acaba enfrentando dificuldades para dormir, mesmo sabendo que um bom sono é vital para a recuperação do corpo. O que poucos sabem é que vários fatores podem influenciar a qualidade do nosso descanso.

Um estudo recente, publicado na revista General Psychiatry, trouxe uma novidade interessante: o intestino pode ter um papel na insônia. Isso se deve, principalmente, à ação das bactérias que habitam essa parte do corpo.

Os pesquisadores coletaram dados de mais de 300 mil pacientes e encontraram indicativos de que a composição do microbioma intestinal pode interferir no sono. Os resultados mostraram que pessoas com insônia apresentavam níveis mais altos de 12 tipos de bactérias e, em contrapartida, níveis muito baixos de 7 outras.

Da análise, ficou claro que 14 grupos de bactérias, identificados no estudo, podem aumentar o risco de insônia em até 4%. No entanto, ainda não se chegou a uma explicação definitiva para essa relação. Entre as possíveis teorias, estão questões como a regulação do sistema imunológico, processos inflamatórios e até mesmo alterações nos níveis de serotonina e dopamina.

Como melhorar a relação intestino-sono? Dicas para garantir um bom descanso

Apesar de ainda não termos uma explicação exata sobre como as bactérias intestinais influenciam o sono, o que sabemos é que cuidar da saúde da nossa flora intestinal é essencial, especialmente para ter um descanso de qualidade. Afinal, um intestino desregulado pode gerar desconfortos que atrapalham não só o dia a dia, mas também as noites de sono.

Aqui vão algumas dicas práticas para melhorar essa conexão entre intestino e sono: