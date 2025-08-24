Batata brotada pode fazer mal: saiba quando descartar sem pensar duas vezes

Muita gente já abriu a despensa e se deparou com batatas cheias de brotos. À primeira vista, parece apenas um sinal natural de envelhecimento do alimento.

Mas a verdade é que, por trás desses brotinhos, pode estar um risco que pouca gente conhece e que pode comprometer a saúde de toda a família.

O risco escondido no prato de todo dia

Quando a batata é armazenada em locais úmidos e com pouca ventilação, o processo de brotamento acelera. Esse cenário aumenta ainda mais o nível de toxinas presentes no tubérculo. Ou seja, não se trata apenas de aparência: a química da batata muda e ela deixa de ser segura para o consumo.

Além dos brotos, a coloração esverdeada em partes da batata é outro sinal de alerta. Essa tonalidade indica alta presença de solanina, uma substância tóxica que o organismo humano não consegue eliminar facilmente.

Mesmo em pequenas quantidades, já pode provocar náuseas, dores abdominais, vômitos e mal-estar generalizado. Casos de ingestão em excesso podem levar a quadros mais graves, afetando o sistema nervoso e cardiovascular.

Especialistas reforçam que tentar aproveitar batatas brotadas ou esverdeadas, raspando ou cortando as partes afetadas, não elimina o perigo.

Isso acontece porque a toxina não se concentra apenas na superfície: ela pode estar espalhada por todo o alimento, mesmo em pontos que parecem intactos. Por isso, a recomendação é simples: diante de sinais evidentes, o melhor destino é o descarte.

Como evitar problemas e garantir segurança

A prevenção começa na hora de guardar as batatas. O ideal é mantê-las em locais secos, arejados e sempre protegidos da luz direta.

Esse cuidado básico retarda o processo de brotamento e preserva o alimento por mais tempo. Outra prática importante é evitar grandes estoques. Comprar apenas a quantidade que será consumida em poucos dias reduz o risco de encontrar batatas esquecidas e já alteradas no fundo da despensa.

Vale destacar que crianças, idosos e pessoas com sistema imunológico mais sensível correm mais riscos ao consumir batatas comprometidas.

Em situações de dúvida, a escolha mais segura é sempre descartar. Afinal, o que parece apenas um detalhe pode se transformar em um problema de saúde desnecessário.

Com atenção e armazenamento correto, a batata continua sendo um alimento nutritivo, versátil e seguro. O segredo está em não ignorar os sinais e em entender que aqueles pequenos brotos podem ser, na verdade, um aviso silencioso de que já é hora de dar adeus ao tubérculo.