Calor pode acelerar o envelhecimento sem você perceber

O calor é fundamental para a vida e funciona bem no nosso metabolismo, trazendo muitos benefícios. Mas com as mudanças climáticas, as altas temperaturas estão se tornando uma preocupação real. A exposição excessiva ao calor pode ser assustadora, prejudicando o funcionamento de nossos tecidos e órgãos e, acredite, até acelerando o nosso envelhecimento biológico.

Um estudo da Universidade de Hong Kong trouxe informações alarmantes: ficar muito exposto ao calor pode ter efeitos semelhantes aos de fumar ou beber álcool para a saúde. Os pesquisadores acompanharam quase 25 mil adultos por 15 anos e notaram que essas ondas de calor podem acrescentar de 8 a 12 dias ao nosso envelhecimento.

Diante de tudo isso, é essencial não só se cuidar, mas também pensar em formas de preservar o nosso planetinha, já que as ondas de calor podem aumentar com as mudanças climáticas.

Como se proteger do calor excessivo?

Para minimizar os efeitos negativos do calor, há várias atitudes práticas que, quando adotadas em conjunto, podem fazer toda a diferença. Vamos conferir algumas delas:

  • Hidratação: Beba água com frequência e invista em alimentos ricos em água, como melancia e abacaxi. Essas frutas são refrescantes e ajudam a manter o corpo hidratado!
  • Proteção: Tente evitar a exposição ao sol, principalmente entre 10h e 16h, quando os raios UV estão mais intensos. Não se esqueça do protetor solar, chapéus e óculos escuros para proteger a pele e os olhos.
  • Vestimentas: Opte por roupas leves, largas e feitas de tecidos naturais. Elas permitem que a pele respire e ajudam a suar, o que é essencial para o resfriamento corporal.
  • Ambiente: Abra as janelas para garantir a circulação do ar e evitar que o calor se acumule dentro de casa. Um ambiente arejado faz toda a diferença.
  • Banhos frios: Um bom banho gelado pode ajudar a baixar a temperatura do corpo e eliminar o suor acumulado.
  • Alimentação: Evite comidas pesadas e quentes. Coisinhas leves, como saladas, são a melhor pedida.
  • Exercícios físicos: Fuja dos treinos pesados nos horários mais quentes e, sempre que puder, diminua a intensidade das atividades.
